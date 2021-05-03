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Maraşlı dizisinde Oğuz karakterini Mert Ateş canlandırıyor

Maraşlı dizisinde Oğuz karakterini Mert Ateş canlandırıyor konusu ile basın bülteninde büyük ilgi toplayan ve hala hakkında yeni ayrıntıların gündeme aktarılmaya devam ettiği Maraşlı dizisinde Oğuz karakterini Mert Ateş canlandırıyor haberine dair sıcak bilgileri öğrenmek istiyorsanız, siz de 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü kaleme aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:42
Maraşlı dizisinde Oğuz karakterini Mert Ateş canlandırıyor
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Seyircilerine bol aksiyonlu sahnelerle izleyicinin dikkatini çekeceği tahmin edilen Maraşlı dizisinin çocuk oyuncusu olan Mert Ateş, dizide Oğuz karakterine hayat vermektedir. 

Oğuz Türel, İlhan ve Dilşad’ın oğludur. Aziz’in ise torunudur. Anne sevgisi ile büyüyen Oğuz, baba sevgisinden mahrum kalmıştır. Çünkü babası İlhan için şirket ve işleri önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple oğlunu baba sevgisinden ve şefkatinden mahrum bırakmıştır. Çocuğunu çok az gören İlhan’ın eşi, İlhan’ın iş hayatını ön planda tutmasından rahatsız olmaktadır ve bu durum sürekli çatışma halinde olmalarına neden olmaktadır. Oğuz’un annesi ve babası arasındaki bu çatışmanın içinde bulunması psikolojisini derinden etkilemektedir. 

Maraşlı dizisinin küçük oyuncusu Mert Ateş

31 Ağustos 2009 doğumlu olan Mert Ateş, Maraşlı dizisinde Oğuz Türel karakterini canlandırmaktadır. “Kids Fashion” katalog çekimlerinde bulunan oyuncu, kadrosunda Gülçin Kültür Şahin’in bulunduğu “Kumbara” adlı uzun metraj filmde oyunculuğu ile dikkat çekmiştir. Küçük oyuncu daha önce Yaralı Kuşlar dizisinde “Çıra” karakterine hayat vermiştir. Oyunculuk hayatına IMC Cast Ajans’ın oyuncusu olarak devam etmektedir.




Son Güncelleme: 03.05.2021 19:42
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Anahtar Kelimeler:
Oğuz TürelMert AteşMaraşlıATV
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