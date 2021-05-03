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Maraşlı dizisinde Necati karakterini Serhat Kılıç canlandırıyor

Maraşlı dizisinde Necati karakterini Serhat Kılıç canlandırıyor haberiyle ilgili gündemde dikkat çeken yeni gelişmeler 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü basına aktarılmaya devam ediyor. Maraşlı dizisinde Necati karakterini Serhat Kılıç canlandırıyor haberi güncel ayrıntılarını Mayıs 3 Pazartesi günü ele aldığımız haberimizde okurlarımızla paylaştık. Siz de hemen okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:01
Maraşlı dizisinde Necati karakterini Serhat Kılıç canlandırıyor
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ATV ekranlarında başlayacak olan yeni dizi Maraşlı, usta oyuncu ekibiyle ve senaryosuyla şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizide Necati karakterini oynayacak Serhat Kılıç dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Maraşlı Necati kim?

İlhandan küçük Mahurdan büyük olan Necati, serseri görünümünde bir entelektüeldir. 35 yaşında olan Necati alkole çok düşkündür.

Serhat Kılıç kimdir?

8 Temmuz 1975 Ankara doğumlu olan usta oyuncu, 1998 senesinde Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 1999 - 2000 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosunda görev aldı. Ayrıca, Diyarbakır Şehir Tiyatrolarında sahne ve oyunculuk dersleride vermişti. Burada Barış Adası isimli oyunu yönetmişti. 2002 senesinde zorunlu hizmetini yapmak için Erzurum Devlet Tiyatrosuna oyuncu olarak atanmıştı. 2005 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Reji üzerine yükseklisans eğitimi alarak Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde öğretim görevlisi olarak ders verdi.

Birçok projede yer alan usta oyuncu Seksenler dizisindeki performansı ile pek çok kişi tarafından sevilmişti.




Son Güncelleme: 03.05.2021 20:01
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Anahtar Kelimeler:
NecatiMaraşlıATVSerhat Kılıç
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