Maraşlı dizisinde Aziz Bey karakteri dikkat çekti

Aziz Bey oldukça zengin bir iş insanıdır. İşinde başarılı olmasının yanı sıra karanlık bir geçmişi olan Aziz Bey, Ömer ve Mahur’un arasında bir karaçalıdır.

Mahur’un annesi, Ömer’in öldürülmesine neden olan kişinin Aziz olduğunu düşünmektedir ve bunu bir videoda söylemiştir. Videonun ortaya çıkmasının ardından eski defterler tekrardan açılmıştır. Ömer’in öldürülmesinde Aziz karakterinin bir eli var mı yok diye çok araştırılmıştır. Necati ise babasını bu durumdan korumak için Ömer’i öldürmüştür.

Ömer’i öldüren Necati’yi ise Aziz Bey korur ve onu kimseye söylemez. Sadık ile birlikte Ömer, bahçeye gömülür. Ancak bu durumu sakladıklarını sanıyor olsalar da geçmişte çekilen video tekrardan ortaya çıkar ve Necati bu durumda sinir krizi geçirir.

Kerem Atabeyoğlu, Maraşlı dizisinde Aziz Bey karakterini canlandırmaktadır. 1968 yılında dünyaya gelen Atabeyoğlu, “Tatlı İntikam” diziyle ismini duyurmuştur. Atabeyoğlu, Yasemince, Sultan Makam, Ruhsar, Perili Ev, Şapkadan Babam çıktı ve Köpek gibi yapımlarda yer almıştır.