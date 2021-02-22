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Maraşlı dizisi Zeliş'i kim canlandırıyor? Bedriye Roza Çelik'in biyografisi

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Maraşlı dizisi Zeliş'i kim canlandırıyor? Bedriye Roza Çelik'in biyografisi haberine dair en yeni gelişmeler 22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

22 Şubat 2021 Pazartesi 20:17
Maraşlı dizisi Zeliş'i kim canlandırıyor? Bedriye Roza Çelik'in biyografisi
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Maraşlı Zeliş’in hikayesi nedir?

Bir partide yaşanan çatışmadan sonra yaralanan Zeliş’i Maraşlı kurtarmıştır fakat Zeliş yaralandıktan sonra bir daha konuşamamıştır. Maraşlı, Zeliş’in annesi ile ilgili bir konu açıldığında “Ben askerdim, askerlik zordu o da dayanamadı” diyerek durumu anlatıyor.

Maraşlı Zeliş kim?

2013 doğumlu olan Bedriye Roza Çelik 8 yaşındadır. En son Çarpışma isimli dizide Aslı rolünü oynayan Çelik, şimdilerde ise Maraşlı isimli dizide Celal karakterinin kızı Zeliş’i canlandırmaktadır.

Çelik, Ekenel Ajans’ın oyuncularından biridir.

Maraşlı Zeliş oynadığı dizi ve filmler

  • Siyah Beyaz Aşk (Özge Koçak) – 2017/ 2018
  • Çarpışma (Aslı) – 2018
  • Maraşlı (Zeliş) - 2021


Son Güncelleme: 22.02.2021 20:17
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ZelişMaraşlı
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