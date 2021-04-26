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Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Gerçek adı nedir? Bedriye Roza Çelik nereli, yaşı kaç?

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Gerçek adı nedir? Bedriye Roza Çelik nereli, yaşı kaç? haberi ile ilgili olarak paylaşılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak için 26 Nisan 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

26 Nisan 2021 Pazartesi 20:16
Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Gerçek adı nedir? Bedriye Roza Çelik nereli, yaşı kaç?
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Maraşlı Zeliş’in hikayesi nedir?

Bir partide yaşanan çatışmadan sonra yaralanan Zeliş’i Maraşlı kurtarmıştır fakat Zeliş yaralandıktan sonra bir daha konuşamamıştır. Maraşlı, Zeliş’in annesi ile ilgili bir konu açıldığında “Ben askerdim, askerlik zordu o da dayanamadı” diyerek durumu anlatıyor.

Maraşlı Zeliş kim?

2013 doğumlu olan Bedriye Roza Çelik 8 yaşındadır. En son Çarpışma isimli dizide Aslı rolünü oynayan Çelik, şimdilerde ise Maraşlı isimli dizide Celal karakterinin kızı Zeliş’i canlandırmaktadır.

Çelik, Ekenel Ajans’ın oyuncularından biridir.

Maraşlı Zeliş oynadığı dizi ve filmler

  • Siyah Beyaz Aşk (Özge Koçak) – 2017/ 2018
  • Çarpışma (Aslı) – 2018
  • Maraşlı (Zeliş) - 2021



Son Güncelleme: 26.04.2021 20:16
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ZelişMaraşlı
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