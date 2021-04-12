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Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Gerçek adı ne? Bedriye Roza Çelik oynadığı diziler

Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Gerçek adı ne? Bedriye Roza Çelik oynadığı diziler haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 12 Nisan 2021 Pazartesi gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

12 Nisan 2021 Pazartesi 20:16
Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Gerçek adı ne? Bedriye Roza Çelik oynadığı diziler
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Maraşlı Zeliş’in hikayesi nedir?

Bir partide yaşanan çatışmadan sonra yaralanan Zeliş’i Maraşlı kurtarmıştır fakat Zeliş yaralandıktan sonra bir daha konuşamamıştır. Maraşlı, Zeliş’in annesi ile ilgili bir konu açıldığında “Ben askerdim, askerlik zordu o da dayanamadı” diyerek durumu anlatıyor.

Maraşlı Zeliş kim?

2013 doğumlu olan Bedriye Roza Çelik 8 yaşındadır. En son Çarpışma isimli dizide Aslı rolünü oynayan Çelik, şimdilerde ise Maraşlı isimli dizide Celal karakterinin kızı Zeliş’i canlandırmaktadır.

Çelik, Ekenel Ajans’ın oyuncularından biridir.

Maraşlı Zeliş oynadığı dizi ve filmler

  • Siyah Beyaz Aşk (Özge Koçak) – 2017/ 2018
  • Çarpışma (Aslı) – 2018
  • Maraşlı (Zeliş) - 2021



Son Güncelleme: 12.04.2021 20:16
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ZelişMaraşlı
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