Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Gerçek adı ne? Bedriye Roza Çelik oynadığı diziler

Maraşlı Zeliş’in hikayesi nedir?
Bir partide yaşanan çatışmadan sonra yaralanan Zeliş’i Maraşlı kurtarmıştır fakat Zeliş yaralandıktan sonra bir daha konuşamamıştır. Maraşlı, Zeliş’in annesi ile ilgili bir konu açıldığında “Ben askerdim, askerlik zordu o da dayanamadı” diyerek durumu anlatıyor.
Maraşlı Zeliş kim?
Çelik, Ekenel Ajans’ın oyuncularından biridir.
Maraşlı Zeliş oynadığı dizi ve filmler
- Siyah Beyaz Aşk (Özge Koçak) – 2017/ 2018
- Çarpışma (Aslı) – 2018
- Maraşlı (Zeliş) - 2021
Son Güncelleme: 12.04.2021 20:16