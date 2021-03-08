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Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik yer aldığı dizi ve film yapımları

Basın bülteninin ilk sıralarında bir süre yer alan ve birçok kişinin merak ettiği Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik yer aldığı dizi ve film yapımları ile ilgili güncel ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Siz de Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik yer aldığı dizi ve film yapımları hakkında tüm yeni gelişmeleri 8 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

08 Mart 2021 Pazartesi 20:16
Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik yer aldığı dizi ve film yapımları
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Maraşlı Zeliş’in hikayesi nedir?

Bir partide yaşanan çatışmadan sonra yaralanan Zeliş’i Maraşlı kurtarmıştır fakat Zeliş yaralandıktan sonra bir daha konuşamamıştır. Maraşlı, Zeliş’in annesi ile ilgili bir konu açıldığında “Ben askerdim, askerlik zordu o da dayanamadı” diyerek durumu anlatıyor.

Maraşlı Zeliş kim?

2013 doğumlu olan Bedriye Roza Çelik 8 yaşındadır. En son Çarpışma isimli dizide Aslı rolünü oynayan Çelik, şimdilerde ise Maraşlı isimli dizide Celal karakterinin kızı Zeliş’i canlandırmaktadır.

Çelik, Ekenel Ajans’ın oyuncularından biridir.

Maraşlı Zeliş oynadığı dizi ve filmler

  • Siyah Beyaz Aşk (Özge Koçak) – 2017/ 2018
  • Çarpışma (Aslı) – 2018
  • Maraşlı (Zeliş) - 2021


Son Güncelleme: 08.03.2021 20:16
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ZelişMaraşlı
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