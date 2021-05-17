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Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik yaşı ve oynadığı diziler

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik yaşı ve oynadığı diziler ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününde yayınlanan haberimizde Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik yaşı ve oynadığı diziler hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:16
Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik yaşı ve oynadığı diziler
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Maraşlı Zeliş’in hikayesi nedir?

Bir partide yaşanan çatışmadan sonra yaralanan Zeliş’i Maraşlı kurtarmıştır fakat Zeliş yaralandıktan sonra bir daha konuşamamıştır. Maraşlı, Zeliş’in annesi ile ilgili bir konu açıldığında “Ben askerdim, askerlik zordu o da dayanamadı” diyerek durumu anlatıyor.

Maraşlı Zeliş kim?

2013 doğumlu olan Bedriye Roza Çelik 8 yaşındadır. En son Çarpışma isimli dizide Aslı rolünü oynayan Çelik, şimdilerde ise Maraşlı isimli dizide Celal karakterinin kızı Zeliş’i canlandırmaktadır.

Çelik, Ekenel Ajans’ın oyuncularından biridir.

Maraşlı Zeliş oynadığı dizi ve filmler

  • Siyah Beyaz Aşk (Özge Koçak) – 2017/ 2018
  • Çarpışma (Aslı) – 2018
  • Maraşlı (Zeliş) - 2021

Son Güncelleme: 17.05.2021 20:16
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ZelişMaraşlı
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