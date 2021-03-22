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Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberi, basına aktarıldığı ilk günden bu yana büyük yankı uyandırırken, biz de haberin en sıcak ayrıntılarını takip etmeye devam ediyoruz. Hemen şimdi 22 Mart Pazartesi günü yayınlanan haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

22 Mart 2021 Pazartesi 20:16
Maraşlı dizisi Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Maraşlı Zeliş’in hikayesi nedir?

Bir partide yaşanan çatışmadan sonra yaralanan Zeliş’i Maraşlı kurtarmıştır fakat Zeliş yaralandıktan sonra bir daha konuşamamıştır. Maraşlı, Zeliş’in annesi ile ilgili bir konu açıldığında “Ben askerdim, askerlik zordu o da dayanamadı” diyerek durumu anlatıyor.

Maraşlı Zeliş kim?

2013 doğumlu olan Bedriye Roza Çelik 8 yaşındadır. En son Çarpışma isimli dizide Aslı rolünü oynayan Çelik, şimdilerde ise Maraşlı isimli dizide Celal karakterinin kızı Zeliş’i canlandırmaktadır.

Çelik, Ekenel Ajans’ın oyuncularından biridir.

Maraşlı Zeliş oynadığı dizi ve filmler

  • Siyah Beyaz Aşk (Özge Koçak) – 2017/ 2018
  • Çarpışma (Aslı) – 2018
  • Maraşlı (Zeliş) - 2021


Son Güncelleme: 22.03.2021 20:16
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ZelişMaraşlı
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