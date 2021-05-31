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Maraşlı dizisi Zeliş karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Bedriye Roza Çelik kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Sıcak manşet olarak basında yer almaya başladığı andan beri dikkatleri üzerine toplayan Maraşlı dizisi Zeliş karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Bedriye Roza Çelik kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberine dair en yeni detayları öğrenmek istiyorsanız 31.05.2021 tarihli haberimize mutlaka göz atın.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:16
Maraşlı dizisi Zeliş karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Bedriye Roza Çelik kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Maraşlı Zeliş’in hikayesi nedir?

Bir partide yaşanan çatışmadan sonra yaralanan Zeliş’i Maraşlı kurtarmıştır fakat Zeliş yaralandıktan sonra bir daha konuşamamıştır. Maraşlı, Zeliş’in annesi ile ilgili bir konu açıldığında “Ben askerdim, askerlik zordu o da dayanamadı” diyerek durumu anlatıyor.

Maraşlı Zeliş kim?

2013 doğumlu olan Bedriye Roza Çelik 8 yaşındadır. En son Çarpışma isimli dizide Aslı rolünü oynayan Çelik, şimdilerde ise Maraşlı isimli dizide Celal karakterinin kızı Zeliş’i canlandırmaktadır.

Çelik, Ekenel Ajans’ın oyuncularından biridir.

Maraşlı Zeliş oynadığı dizi ve filmler

  • Siyah Beyaz Aşk (Özge Koçak) – 2017/ 2018
  • Çarpışma (Aslı) – 2018
  • Maraşlı (Zeliş) - 2021

Son Güncelleme: 31.05.2021 20:16
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ZelişMaraşlı
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