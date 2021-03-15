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Maraşlı dizisi Zeliş karakteri kimdir? Bedriye Roza Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında?

Basın bülteninde göze çarpan Maraşlı dizisi Zeliş karakteri kimdir? Bedriye Roza Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında? ile ilgili merak konusu olan güncel gelişmeleri öğrenmek için siz de 15 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimize göz atarak, Maraşlı dizisi Zeliş karakteri kimdir? Bedriye Roza Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında? hakkında en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

15 Mart 2021 Pazartesi 20:16
Maraşlı dizisi Zeliş karakteri kimdir? Bedriye Roza Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında?
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Maraşlı Zeliş’in hikayesi nedir?

Bir partide yaşanan çatışmadan sonra yaralanan Zeliş’i Maraşlı kurtarmıştır fakat Zeliş yaralandıktan sonra bir daha konuşamamıştır. Maraşlı, Zeliş’in annesi ile ilgili bir konu açıldığında “Ben askerdim, askerlik zordu o da dayanamadı” diyerek durumu anlatıyor.

Maraşlı Zeliş kim?

2013 doğumlu olan Bedriye Roza Çelik 8 yaşındadır. En son Çarpışma isimli dizide Aslı rolünü oynayan Çelik, şimdilerde ise Maraşlı isimli dizide Celal karakterinin kızı Zeliş’i canlandırmaktadır.

Çelik, Ekenel Ajans’ın oyuncularından biridir.

Maraşlı Zeliş oynadığı dizi ve filmler

  • Siyah Beyaz Aşk (Özge Koçak) – 2017/ 2018
  • Çarpışma (Aslı) – 2018
  • Maraşlı (Zeliş) - 2021


Son Güncelleme: 15.03.2021 20:16
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ZelişMaraşlı
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