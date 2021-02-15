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Maraşlı dizisi yeni sezonda devam ediyor mu?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı final mi yoksa sezon finali mi yapacak? Önümüzdeki sezon da devam edip etmeyeceği merak edilen dizi hakkında detayları haberimizde bulabileceksiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 23:02
Maraşlı dizisi yeni sezonda devam ediyor mu?
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Başrollerini Alina Boz ve Burak Deniz’in paylaştığı Maraşlı dizisi severek izlenmeye devam ediyor. ATV ekranlarında Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan dizinin reyting sonuçları yapımcısını sevindirse de dizinin final mi yoksa sezon finali mi yapacağı merak ediliyor.

Maraşlı dizisi yayınlandığı günden beri yüksek reytingler alarak izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizi, televizyondaki birçok reytingi yüksek dizi ile rekabet edebilmekte, onları yakalayabilmekte. Dizinin ilk bölümleri 5 oranında total reytinge sahipken bu oran ilerleyen bölümlerde 7 oranında total reytingi bulmaya başladı. Dizinin yüksek oranlarda reytinge sahip olması izleyicilerini de mutlu ediyor.

MARAŞLI DİZİSİ REYTİNGLERİ

Maraşlı dizisi, Çukur, Yasak Elma, Uyanış Büyük Selçuklu gibi reytingi yüksek dizilerle rekabetini sürdürüyor. Maraşlı, Pazartesi akşamlarının en çok tercih edilen dizilerinden biri olmayı başarmış gibi görünüyor. Pazartesi akşamları reyting sıralamasında genellikle ilk sırayı Büyük Selçuklu dizisi alıyor. İkinci sırada Çukur yer alırken üçüncü sırada da Maraşlı dizisi yerini alıyor.

Dizinin şuana kadar reytingleri iyi olsa da sevenleri final yapıp yapmayacağını merak ediyor. Dizinin reytinglerine bakıldığında sezon finali yapacağı ve önümüzdeki sezon da devam edeceğini söylemek mümkün. Ancak bunu kesin olarak söyleyebilmek için Nisan ayını beklemek daha doğru olacak. Nisan ayı sonunda alınan reytinglere göre dizinin önümüzdeki sezon da devam edip etmeyeceği netleşecek.



Son Güncelleme: 15.02.2021 23:02
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