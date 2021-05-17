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Maraşlı dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu

Gündemin dikkat çeken haberlerinden Maraşlı dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu konusunda merak edilen konular okurlarımız tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Siz de 17 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak gündemdeki tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:30
Maraşlı dizisi tekrar bölümleri yayınlanacağı günler belli oldu
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ATV’nin yeni dizisi Maraşlı ilk bölümü ile 11 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek. İzleyicinin büyük heyecanla beklediği dizinin birinci bölümü akşam saat 20:00’de yayınlanacak. Dizinin tekrar bölümü ise ilk bölümüm hemen ardından saat 22:30’ya yeniden izleyici ile buluşacak. ATV yeni başlayan dizilerinde tekrar konusuna önem veriyor. Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Akıncı dizisi de hafta içi ve hafta sonu olmak üzere toplamda 12 defa yayınlandı. Aynı şekilde Maraşlı dizisinin de ilk bölümü tekrar tekrar yayınlanacak.

11 Ocak Pazartesi başlayacak olan dizinin ikinci bölümü ise 18 Ocak Pazartesi yayınlanacak. Dizinin tekrar bölümü ise hafta içi her gün dizilerin arkasından verilecek.

Dizini ilk bölümü yayınlandıktan sonra tekrar bölümleri aşağıdaki günlerde ve saatlerde yayınlanacak:

  • 11 Ocak Pazartesi günü saat 22.30
  • 12 Ocak Salı günü saat 00.15
  • 13 Ocak Çarşamba saat 23.30
  • 15 Ocak Cuma saat 23.55
  • 16 Ocak Cumartesi saat 10.30 ve 14.30
  • 14 Ocak Pazar saat 14.30 ve gece saat 00.15’de yayınlanacak.

Son Güncelleme: 17.05.2021 21:30
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Anahtar Kelimeler:
BurakDenizAlinaBozMaraşlıATV
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