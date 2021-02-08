İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...

Maraşlı dizisi tekrar bölümleri ne zaman?

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Maraşlı dizisi tekrar bölümleri ne zaman? haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 08.02.2021 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

08 Şubat 2021 Pazartesi 21:31
Maraşlı dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Takip Et:

ATV’nin yeni dizisi Maraşlı ilk bölümü ile 11 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek. İzleyicinin büyük heyecanla beklediği dizinin birinci bölümü akşam saat 20:00’de yayınlanacak. Dizinin tekrar bölümü ise ilk bölümüm hemen ardından saat 22:30’ya yeniden izleyici ile buluşacak. ATV yeni başlayan dizilerinde tekrar konusuna önem veriyor. Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Akıncı dizisi de hafta içi ve hafta sonu olmak üzere toplamda 12 defa yayınlandı. Aynı şekilde Maraşlı dizisinin de ilk bölümü tekrar tekrar yayınlanacak.

11 Ocak Pazartesi başlayacak olan dizinin ikinci bölümü ise 18 Ocak Pazartesi yayınlanacak. Dizinin tekrar bölümü ise hafta içi her gün dizilerin arkasından verilecek.

Dizini ilk bölümü yayınlandıktan sonra tekrar bölümleri aşağıdaki günlerde ve saatlerde yayınlanacak:

  • 11 Ocak Pazartesi günü saat 22.30
  • 12 Ocak Salı günü saat 00.15
  • 13 Ocak Çarşamba saat 23.30
  • 15 Ocak Cuma saat 23.55
  • 16 Ocak Cumartesi saat 10.30 ve 14.30
  • 14 Ocak Pazar saat 14.30 ve gece saat 00.15’de yayınlanacak.


Son Güncelleme: 08.02.2021 21:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BurakDenizAlinaBozMaraşlıATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Godzilla vs Kong filminden Japonya’ya özel fragman!
Godzilla vs Kong filminden Japonya’ya özel fragman!
Survivor eleme konseyinde Ayşe'nin planı çok konuşuldu!
Survivor eleme konseyinde Ayşe'nin planı çok konuşuldu!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde neler olacak
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde neler olacak
Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'da Burcu Biricik'in partneri belli oldu
Kanal D'nin yeni dizisi Camdaki Kız'da Burcu Biricik'in partneri belli oldu
Arzu Budak Savaşçı yeni sezon kadrosuna katıldı!
Arzu Budak Savaşçı yeni sezon kadrosuna katıldı!
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak
Menajerimi Ara dizisine Aslı Tandoğan konuk olacak

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Kulüp dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2021
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Şubat 2021
Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Seksenler yeni sezonda devam edecek mi?
Hasan Sabbah tarihte nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah tarihte kimdir, kim öldürdü?
Meme kanserinin nedenleri nelerdir? Göğüs kanserin belirtileri
Toprağa umut bağlayan emekçiler
Boşanma dilekçesi hangi mahkemeye verilir? 2021
Öğretmen final mi yapacak? Fox TV Öğretmen yeni bölüm var mı, yok mu?
Survivor 45.Bölüm fragmanı 13 Nisan Pazartesi 2020
TSK Asker rütbeleri ve anlamları
Haftalık 17-23 Şubat burç yorumları
KOSGEB faizsiz kredi başvurusunu kimler yapabilmektedir? 2020 KOSGEB faizsiz kredi için istenen şartlar
Çukur Cumali amca kimdir, gerçek adı ne? Müfit Kayacan hakkında bilgiler
Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Çukur dizisindeki Yasmin karakteri kimdir?
Yasak Elma dizisi Cansu kimdir? Nilperi Şahinkaya kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi Necati kimdir? Serhat Kılıç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Maraşlı dizisi Aziz Türel kimdir? Kerem Atabeyoğlu yer aldığı dizi ve film yapımları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.