Maraşlı dizisi Savaş'ın hastalığı nedir, neden güneşe çıkamıyor?

İlk bölümüyle ekranlara gelen Maraşlı dizinde yer alan Savaş karakteri ender görülen Xeroderma Pigmentosum hastalığına sahiptir. Bu hastalığı nedeniyle güneşe çıkamayan Savaş, izleyicilerin dikkatini çekti.
Maraşlı Savaş kimdir?
Güneşe çıkamama hastalığı Xeroderma Pigmentosum nedir?
EPP olarak bilinen Xeroderma Pigmentosum hastalığı, kan metabolizmasını kontrol eden enzimlerin eksikliğine bağlı olan kalıtsal bir hastalıktır. Bu hastalığa sahip kişilerde güneş ışınlarına karşı aşırı derecede hassasiyet görülür. Bu kişiler güneş ışığına maruz kaldıklarında vücutlarında yara ve yanıklar oluşmaktadır. EPP hastaları kronik anemili hastalardır. Bu sebeple yüzleri genellikle yorgun ve soldun görünür.
Son Güncelleme: 11.01.2021 22:54