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Maraşlı dizisi Savaş'ın hastalığı nedir, neden güneşe çıkamıyor?

İlk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Maraşlı dizisindeki bir ayrıntı dikkatleri çekti. İzleyiciler güneşe çıkamayan Savaş'ın hastalığının ne olduğu ve neden güneşe çıkamadığını araştırmaya başladı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 22:54
Maraşlı dizisi Savaş'ın hastalığı nedir, neden güneşe çıkamıyor?
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İlk bölümüyle ekranlara gelen Maraşlı dizinde yer alan Savaş karakteri ender görülen Xeroderma Pigmentosum hastalığına sahiptir. Bu hastalığı nedeniyle güneşe çıkamayan Savaş, izleyicilerin dikkatini çekti.

Maraşlı Savaş kimdir?

Savaş, 40 yaşlarında yakışıklı ve zeki bir adamdır. Damak tadına düşkün olan Savaş, siyah giyinmekten hoşlanır. Sanattan anlar, karanlık zevkleri bulunur. Xeroderma Pigmentosum hastası olan Savaş, güneşe çıkamaz. Hastalığı nedeniyle hayatını hep karanlık ortamlarda geçirir. Gündüz saatlerinde dışarı çıkmaz, gece çıktığında ise çok dikkatli davranır. Çünkü vücudu güneşe karşı tepki göstermektedir. Güneşli havalarda dışarı çıkmak zorunda kaldığında ise özel olarak üretilen şemsiyesini kullanır.

Güneşe çıkamama hastalığı Xeroderma Pigmentosum nedir?

EPP olarak bilinen Xeroderma Pigmentosum hastalığı, kan metabolizmasını kontrol eden enzimlerin eksikliğine bağlı olan kalıtsal bir hastalıktır. Bu hastalığa sahip kişilerde güneş ışınlarına karşı aşırı derecede hassasiyet görülür. Bu kişiler güneş ışığına maruz kaldıklarında vücutlarında yara ve yanıklar oluşmaktadır. EPP hastaları kronik anemili hastalardır. Bu sebeple yüzleri genellikle yorgun ve soldun görünür.



Son Güncelleme: 11.01.2021 22:54
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Anahtar Kelimeler:
MaraşlıSavaşEppXeroderma Pigmentosum
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