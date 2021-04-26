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Maraşlı dizisi Savaş karakterini kim canlandırıyor? Saygın Soysal biyografisi ve rol aldığı yapımlar

26 Nisan 2021 Pazartesi gününün önemli manşetlerinden Maraşlı dizisi Savaş karakterini kim canlandırıyor? Saygın Soysal biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Maraşlı dizisi Savaş karakterini kim canlandırıyor? Saygın Soysal biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

26 Nisan 2021 Pazartesi 20:01
Maraşlı dizisi Savaş karakterini kim canlandırıyor? Saygın Soysal biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Yayın tarihi 11 Ocak Pazartesi günü olarak belirlenen Maraşlı dizisi, akşam saatlerinde izleyicisiyle buluşacak. Dizide en çok merak edilen karakterlerden birisi ise Savaş adlı karakterdir. Savaş karakteri Maraşlı dizisinin kötüsü olacaktır ve kendisi EPP hastalığına sahiptir. EPP hastalığı ile karakter yine dikkatleri üzerine toplayacaktır.

 

Maraş dizisi ile ekranlara gelecek olan Savaş adlı karakter ünlü oyuncu Saygın Sosyal tarafından canlandırılacak. Lakin dizinin oyuncuları arasında Serhat Kılıç, Burak Deniz, Rojda Demirer ve Aline Boz gibi ünlüler de bulunuyor.

 

 

Maraşlı dizisindeki Savaş karakteri kimdir?

Savaş güneşe çıkmasını engellemekte olan bir hastalığı bulunan tuhaf bir insandır. Naif görünümünün dışında aslında oldukça kuvvetli bir adamdır ve kendisi atletiktir de. Zevklerine aşırı önem vermekte olan karakter oldukça zekidir. Kendisinin tat alma ve koku alma duyuları oldukça güçlenmiştir. Bundan dolayı yediği ve içtiğinin en iyisi olmasına özen göstermektedir. Şemsiyesiz dışarıya çıkamayan Savaş her zaman siyah giyinmektedir. EPP hastalığından dolayı karanlıklara hapsolan savaş yeraltı dünyasının kötülerindendir. Aslında kendisinin Türel ailesi ile herhangi bir düşmanlığı bulunmuyordu. Lakin sonrasında Mahur’un Savaş’ın işlerine karışması üzerine Türel ailesini Savaş ile mücadele haline girer. Mahur’un savaş hakkında çektiği fotoğraflar Savaş karakterini mahvedecek. Savaş ise Mahrur ve diğerlerinden intikam alacak.

 

 

Savaş karakteri neden güneşe çıkamıyor? Hastalığı ne?

Maraşlı dizisi ile ekranlara gelecek olan Savaş, Heroderma Pigmentosu denilmekte olan EPP hastalığından muzdariptir. Bu hastalık halk dilinde vampir hastalığıdır. Bu hastalığın sebebi enzim eksikliğidir. Eritropoetik porfiria(EPP) vampir miti ile ilişkilendirilmiştir. Hastalık kişinin uzuvlarda alışılmadık şekil bozuklarına, deride değişiklere ve güneşe karşı alerjik reaksiyon göstertir.

 

 

Saygın Sosyal kim?

Oyuncu Çukur dizisi ile ekranlara geldiği Elvis karakteriyle birçok insanı etkilemiş ve beğenilerini toplamıştır. Kendisi 1982 senesinin 21 Mayısıs tarihinde Ankara’da dünyaya gözlerini açmıştır. Saygın Sosyal, Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden başarılı bir şekilde mezun olmuştur. Kendisinin oyunculuk kariyerine ilk başlayışı ise Kırık Kanatlar adlı dizi ile olmuştur. Oyuncu daha sonrasında Hatırla Sevgili, Muhteşem Yüzyıl ve Tatar Ramazan gibi dizilerde yer almıştır. Oynadığı her rolde daha fazla kendini geliştirmiş ve kendini sevdirmiştir. Oyuncu birçok platform dizisinde de yer almıştır. Kendisi Hakan Muhafız adlı dizide ve 46 Yok Olan dizisinde oynamıştır ve burada canlandırdığı Doğan Gökçe karakteriyle akıllara kazınmıştır.

 

 

Saygın Sosyal’ın ilişki hayatı nasıl? Evlendi mi?

Saygın Sosyal 2018 senesinde Gökçe Uzun ile dünya evine girmiştir lakin bu evlilik 2 sene sürmüştür. Çift daha sonrasında boşanmıştır. Oyuncunun bilinen bir ilişkisi şuanda bulunmamaktadır.

 

 

Saygın Sosyal kaç kilo? Boyu Kaç?

Oyuncu 1,89 metre uzunluğundadır ve 83 kilogram ağırlığında.

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 20:01
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