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Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Cihan Yenici'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Cihan Yenici'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi Maraşlı dizisi Ozan kimdir? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 5 Nisan 2021 Pazartesi tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

05 Nisan 2021 Pazartesi 19:50
Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Cihan Yenici'nin hayatı ve rol aldığı yapımlar
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ATV’nin yeni dizisi Maraşlı ilk bölümüyle ekranlara geldi. Oyuncu kadrosu ile büyük ses getiren dizi, sezona iddialı bir giriş yaptı. Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un yer aldığı dizide eski bordo bereli asker olan Maraşlı’nın, ünlü bir iş adamının kızı olan Mahur’u kurtarması ve sonrasında değişen hayatını konu ediniyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Ozan’ın hikayesi ise oldukça merak ediliyor.

Maraşlı dizisi Ozan kimdir?

Ozan, 39 yaşında Türel Holding’in genel müdürüdür. İlhan’ın en yakın arkadaşı olan Ozan aynı zamanda İlhan ile aynı okulda okumuştur. İlhan’ı öz abisi gibi görmüş ve her zaman ona destek olmuştur.

Cihan Yenici kimdir?

Cihan Yenici, 24 Şubat 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Canım Ailem, Kavak Yelleri, Bir Dilim Aşk, Huzurum Kalmadı, Hicran Yarası, Yaban Gülü, Lise Defteri ve Ufak Tefek Cinayetler adlı dizilerde rol almıştır. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra başarılı bir müzisyen olan Cihan Yenici’nin kendine ait bir albümü de bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 05.04.2021 19:50
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Maraşlı OzanATVMaraşlıCihan Yenici
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