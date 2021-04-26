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Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Cihan Yenici yer aldığı dizi ve film yapımları

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Cihan Yenici yer aldığı dizi ve film yapımları haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 26-04-2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

26 Nisan 2021 Pazartesi 19:50
Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Cihan Yenici yer aldığı dizi ve film yapımları
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ATV’nin yeni dizisi Maraşlı ilk bölümüyle ekranlara geldi. Oyuncu kadrosu ile büyük ses getiren dizi, sezona iddialı bir giriş yaptı. Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un yer aldığı dizide eski bordo bereli asker olan Maraşlı’nın, ünlü bir iş adamının kızı olan Mahur’u kurtarması ve sonrasında değişen hayatını konu ediniyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Ozan’ın hikayesi ise oldukça merak ediliyor.

Maraşlı dizisi Ozan kimdir?

Ozan, 39 yaşında Türel Holding’in genel müdürüdür. İlhan’ın en yakın arkadaşı olan Ozan aynı zamanda İlhan ile aynı okulda okumuştur. İlhan’ı öz abisi gibi görmüş ve her zaman ona destek olmuştur.

Cihan Yenici kimdir?

Cihan Yenici, 24 Şubat 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Canım Ailem, Kavak Yelleri, Bir Dilim Aşk, Huzurum Kalmadı, Hicran Yarası, Yaban Gülü, Lise Defteri ve Ufak Tefek Cinayetler adlı dizilerde rol almıştır. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra başarılı bir müzisyen olan Cihan Yenici’nin kendine ait bir albümü de bulunmaktadır.




Son Güncelleme: 26.04.2021 19:50
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Maraşlı OzanATVMaraşlıCihan Yenici
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