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Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Cihan Yenici doğum tarihi

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Cihan Yenici doğum tarihi haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 29.03.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

29 Mart 2021 Pazartesi 19:50
Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Cihan Yenici doğum tarihi
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ATV’nin yeni dizisi Maraşlı ilk bölümüyle ekranlara geldi. Oyuncu kadrosu ile büyük ses getiren dizi, sezona iddialı bir giriş yaptı. Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un yer aldığı dizide eski bordo bereli asker olan Maraşlı’nın, ünlü bir iş adamının kızı olan Mahur’u kurtarması ve sonrasında değişen hayatını konu ediniyor. Dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri olan Ozan’ın hikayesi ise oldukça merak ediliyor.

Maraşlı dizisi Ozan kimdir?

Ozan, 39 yaşında Türel Holding’in genel müdürüdür. İlhan’ın en yakın arkadaşı olan Ozan aynı zamanda İlhan ile aynı okulda okumuştur. İlhan’ı öz abisi gibi görmüş ve her zaman ona destek olmuştur.

Cihan Yenici kimdir?

Cihan Yenici, 24 Şubat 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Canım Ailem, Kavak Yelleri, Bir Dilim Aşk, Huzurum Kalmadı, Hicran Yarası, Yaban Gülü, Lise Defteri ve Ufak Tefek Cinayetler adlı dizilerde rol almıştır. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra başarılı bir müzisyen olan Cihan Yenici’nin kendine ait bir albümü de bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 29.03.2021 19:50
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Maraşlı OzanATVMaraşlıCihan Yenici
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