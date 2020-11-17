Maraşlı dizisi oyuncuları ve dizi konusu ne? Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Maraşlı hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yakışıklı oyuncu Burak Deniz ve güzel oyuncu Alina Boz’un başrolünde yer aldığı dizinin çekimleri başladı. Yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın üstlendiği dizinin senaristliğini Ethem Özışık yapıyor.

Maraşlı ne zaman başlayacak?

ATV ekranlarında yayınlanacak Maraşlı dizisi merakla bekleniyor. Dizinin çekimlerine başlansa da yayın tarihi hakkında net bir açıklama yapılmadı.

Maraşlı konusu nedir?

Dizide Özel Kuvvetlerden ayrılmış olan eski bir asker Maraşlı sahaf dükkanı açmıştır. Cesur ve kendine güvenen biri olan Maraşlı’nın hayatı kızı Zeliş’in vurulmasıyla baştan aşağı değişir. Maraşlı yaralanıp hasta olan kızını hayatta tutmak için çalışacaktır. Bir gün sahaf dükkanına Mahur Türel adında güzel bir kadın girer. Mahur dükkandan çıktıktan sonra bir şekilde kendisini tehlikeli bir olayın içerisinde bulur. Maraşlı Mahur’u kurtarır ve kader onları bir araya getirir.

Maraşlı oyuncuları

Burak Deniz

Alina Boz

Kerem Atabeyoğlu

Rojda Demirer

Ahmet Varlı

Cemil Büyükdöğerli

Abdül Süsler

Melis İşiten

Cengiz Sezgin

Neslihan Acar