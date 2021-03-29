İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı noktada kopya düzeneği..
Son Dakika
Ümraniye'de ATM dolandırıcılığı! 5 ayrı...
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı renk elbisesi olay oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın, derin yırtmaçlı kırmızı...

Maraşlı dizisi Oğuz kimdir? Mert Ateş doğum tarihi

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Maraşlı dizisi Oğuz kimdir? Mert Ateş doğum tarihi haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 29.03.2021 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

29 Mart 2021 Pazartesi 19:42
Maraşlı dizisi Oğuz kimdir? Mert Ateş doğum tarihi
Takip Et:

Seyircilerine bol aksiyonlu sahnelerle izleyicinin dikkatini çekeceği tahmin edilen Maraşlı dizisinin çocuk oyuncusu olan Mert Ateş, dizide Oğuz karakterine hayat vermektedir. 

Oğuz Türel, İlhan ve Dilşad’ın oğludur. Aziz’in ise torunudur. Anne sevgisi ile büyüyen Oğuz, baba sevgisinden mahrum kalmıştır. Çünkü babası İlhan için şirket ve işleri önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple oğlunu baba sevgisinden ve şefkatinden mahrum bırakmıştır. Çocuğunu çok az gören İlhan’ın eşi, İlhan’ın iş hayatını ön planda tutmasından rahatsız olmaktadır ve bu durum sürekli çatışma halinde olmalarına neden olmaktadır. Oğuz’un annesi ve babası arasındaki bu çatışmanın içinde bulunması psikolojisini derinden etkilemektedir. 

Maraşlı dizisinin küçük oyuncusu Mert Ateş

31 Ağustos 2009 doğumlu olan Mert Ateş, Maraşlı dizisinde Oğuz Türel karakterini canlandırmaktadır. “Kids Fashion” katalog çekimlerinde bulunan oyuncu, kadrosunda Gülçin Kültür Şahin’in bulunduğu “Kumbara” adlı uzun metraj filmde oyunculuğu ile dikkat çekmiştir. Küçük oyuncu daha önce Yaralı Kuşlar dizisinde “Çıra” karakterine hayat vermiştir. Oyunculuk hayatına IMC Cast Ajans’ın oyuncusu olarak devam etmektedir.



Son Güncelleme: 29.03.2021 19:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Oğuz TürelMert AteşMaraşlıATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur Celasun ölüyor mu, öldü mü? Kubilay Aka diziden ayrıldı mı?
Çukur Celasun ölüyor mu, öldü mü? Kubilay Aka diziden ayrıldı mı?
Netflix Snowpiercer 3.sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix Snowpiercer 3.sezon ne zaman yayınlanacak?
Kovan filmi konusu ve oyuncuları
Kovan filmi konusu ve oyuncuları
Bu akşam hangi diziler var? 29 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 29 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Gelinim Mutfakta Esra Birinci kimdir? Esra Birinci kaç yaşında, nereli? Esra Birinci Instagram hesabı
Gelinim Mutfakta Esra Birinci kimdir? Esra Birinci kaç yaşında, nereli? Esra Birinci Instagram hesabı
Yasak Elma Hasan Ali Bey ölüyor mu? Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan Ayrılıyor mu?
Yasak Elma Hasan Ali Bey ölüyor mu? Erdal Özyağcılar Yasak Elma'dan Ayrılıyor mu?

Popüler Haberler

Yasak Elma dizisi Selin’i kim canlandırıyor? Aylin Veziroğlu'nun biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım (Emre Erçil) kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre kimdir, nereli yaşı kaç?
Maraşlı dizisi Oğuz kimdir? Mert Ateş doğum tarihi
Çukur Cumali amca kimdir? Çetin Tekindor Çukur kadrosuna mı katılacak?
Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Mert Altınışık'ın hayatı!
Uyanış Büyük Selçuklu Ebul Kasım kimdir? Ebul Kasım tarihte var mıydı?
Yasak Elma dizisinde Feride karakterini Gülenay Kalkan canlandırıyor
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Ebul Kasım karakterini Emre Erçil canlandırıyor
Sağlık Bakanı Koca 29 Mart 2021 Pazartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 29 Mart 2021 Pazartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Gönül Dağı dizisi Selami kimdir? Eser Eyüboğlu'nun hayatı!
Gelinim Mutfakta sebzeli noodle nasıl yapılır? Sebzeli noodle yapılışı, tarifi ve malzemeleri
Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2021 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
Pepsi 2,5 Litrede kapaklarında bedava internet dağıtacak!
Galatasaray Çaykur Rizespor maçı radyodan canlı dinle - GS Çaykur Rize maçı TRT Radyo 1 canlı radyo yayını
Uyanış Büyük Selçuklu Batıniler kimdir? Batıniler tarihte var mıydı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti yerleri ve mekanları
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş kimdir? Volkan Uygun doğum tarihi
Rüyada arı sokması görmek ne demektir? Rüyada arı sokması görmek anlamı, tabiri nedir?
Çukur dizisi Namık karakteri kimdir? Yıldırım Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında?
Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Bülent Alkış kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.