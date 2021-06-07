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Maraşlı dizisi Nuran kimdir? Nesrin Yılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan Maraşlı dizisi Nuran kimdir? Nesrin Yılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 07.06.2021 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

07 Haziran 2021 Pazartesi 20:11
Maraşlı dizisi Nuran kimdir? Nesrin Yılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Maraşlı dizisinde Nuran karakteri, konakta mutfaktan sorumlu olan çalışandır. Yıllarca Mahur ve ailesinin oturduğu konakta çalışmış olan Sadık karakterinin eşi olan Nuran, Behiye karakterinin de annesidir.

Nuran, Necati karakterinin anlattıklarını dikkatle dinleyerek anlamaya çalışan birisidir. Necati’nin anlattığı olaylardan etkilenen Nuran, kızı Behiye gibi temiz kalpli değil. Necati, Behiye’ye Sadık ile Nuran gibi birinin kızısın ama kalbin temiz deyip aslında onların hatalı kişiliklerini anlatmayı istemektedir. Nuran, Necati karakterinin de söylediği gibi çok da iyi kalpli değil ve eşi Sadık’ın yanlışlarını görmesine rağmen bunları kimseye çaktırmaz.

 

Maraşlı dizisi Nuran’ın gerçek adı ve rol aldığı diziler

Meslek hayatına Av Mevsimi isimli film ile başlayan Nesrin Yılmaz şu anlarda Maraşlı isimli dizide Nuran rolü ile ekranlara geliyor. Oyuncunun rol aldığı diğer diziler ise şunlardır;

Av Mevsimi (Yasemin) – 2010

Aşk ve Ceza – 2010 / 2011

Eski Hikaye (Zekiye) – 2013

Dayan Yüreğim – 2017

Kuluçka (Besime) – 2017

Adı: Zehra – 2018

Bizim Hikaye – 2019

Maraşlı (Nuran) – 2021


Son Güncelleme: 07.06.2021 20:11
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KimKarakteriNuranMaraşlı
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