İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Maraşlı dizisi Nuran kimdir? Gerçek adı nedir? Nesrin Yılmaz nereli, yaşı kaç?

Maraşlı dizisi Nuran kimdir? Gerçek adı nedir? Nesrin Yılmaz nereli, yaşı kaç? konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Maraşlı dizisi Nuran kimdir? Gerçek adı nedir? Nesrin Yılmaz nereli, yaşı kaç? hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 24 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:11
Maraşlı dizisi Nuran kimdir? Gerçek adı nedir? Nesrin Yılmaz nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

Maraşlı dizisinde Nuran karakteri, konakta mutfaktan sorumlu olan çalışandır. Yıllarca Mahur ve ailesinin oturduğu konakta çalışmış olan Sadık karakterinin eşi olan Nuran, Behiye karakterinin de annesidir.

Nuran, Necati karakterinin anlattıklarını dikkatle dinleyerek anlamaya çalışan birisidir. Necati’nin anlattığı olaylardan etkilenen Nuran, kızı Behiye gibi temiz kalpli değil. Necati, Behiye’ye Sadık ile Nuran gibi birinin kızısın ama kalbin temiz deyip aslında onların hatalı kişiliklerini anlatmayı istemektedir. Nuran, Necati karakterinin de söylediği gibi çok da iyi kalpli değil ve eşi Sadık’ın yanlışlarını görmesine rağmen bunları kimseye çaktırmaz.

 

Maraşlı dizisi Nuran’ın gerçek adı ve rol aldığı diziler

Meslek hayatına Av Mevsimi isimli film ile başlayan Nesrin Yılmaz şu anlarda Maraşlı isimli dizide Nuran rolü ile ekranlara geliyor. Oyuncunun rol aldığı diğer diziler ise şunlardır;

Av Mevsimi (Yasemin) – 2010

Aşk ve Ceza – 2010 / 2011

Eski Hikaye (Zekiye) – 2013

Dayan Yüreğim – 2017

Kuluçka (Besime) – 2017

Adı: Zehra – 2018

Bizim Hikaye – 2019

Maraşlı (Nuran) – 2021


Son Güncelleme: 24.05.2021 20:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KimKarakteriNuranMaraşlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Habertürk TV Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş nereli, kaç yaşında? Veyis Ateş hakkında bilgiler
Habertürk TV Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş nereli, kaç yaşında? Veyis Ateş hakkında bilgiler
Süleyman Soylu hangi kanalda, canlı yayını saat kaçta?
Süleyman Soylu hangi kanalda, canlı yayını saat kaçta?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel'in yeni sezonu ve final sezonu yayın tarihi belli oldu!
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel'in yeni sezonu ve final sezonu yayın tarihi belli oldu!
Hadise O Ses Türkiye’den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Hadise O Ses Türkiye’den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Sadakatsiz 26 Mayıs neden yok, neden yayınlanmadı? Sadakatsiz sezon finali mi yaptı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
Sadakatsiz 26 Mayıs neden yok, neden yayınlanmadı? Sadakatsiz sezon finali mi yaptı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Atiye yeni sezon gelecek mi?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Atiye yeni sezon gelecek mi?

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi Nuran kimdir? Gerçek adı nedir? Nesrin Yılmaz nereli, yaşı kaç?
Maraşlı dizisindeki Firuzan karakteri kimdir? Rojda Demirer nereli, yaşı kaç?
Maraşlı dizi oyuncusu Mahur kimdir? Alina Boz hakkında bilgiler
Çukur dizisine katılan Begüm Akkaya kimdir? Seher karakteri kimdir?
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Mansur'u Nizamettin Özkaya'nın hayat hikayesi!
Maraşlı dizisindeki Firuzan karakteri kimdir?
Kuvel kalesi tarihteki yeri nedir? Kuvel kalesi ne zaman kim tarafından fethedildi?
Maraşlı dizisi Aziz Türel kimdir? Gerçek adı ne? Kerem Atabeyoğlu oynadığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Aytek Şayan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Acemi Anneler dizisi Tarık’ı kim canlandırıyor? Cantuğ Turay'ın biyografisi
2021 Ziraat Bankası prim borcu emeklilik kredisi
Bozkır Arslanı Celaleddin Subutay kimdir? Gerçek adı nedir? Akmal Mirzo hakkında bilgiler
Asgari geçim indirim tutarını değiştiren koşullar nelerdir? 2021 AGİ hangi durumlarda verilmez?
İbo Show Veli Erdem kimdir, nereli? Veli Erdem kaç yaşında, evli mi?
Çukur dizisinde Cennet karakterini Aylin Engör canlandırıyor
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Zübeyde'si Sezin Akbaşoğulları'nın hayat hikayesi!
Uyanış: Büyük Selçuklu'ya katılan Osman Sonant kimdir? Andreas karakteri kimdir?
Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Burak Deniz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Maraşlı dizisi Oğuz kimdir? Mert Ateş yer aldığı dizi ve film yapımları
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil doğum tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.