Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Sahaf dükkanı nerede?

Burak Deniz ve Alina Boz’un başrollerde olduğu Maraşlı dizisi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Kahramanmaraşlı olan bir gencin yaşadığı olayları anlatan dizinin oyuncu kadrosunda birçok usta oyuncu bulunuyor.

Maraşlı dizisi nerede çekiliyor?

Kahramanmaraşlı eski bir askerin hayatını anlatan dizi İstanbul da çekiliyor. Maraşlı dizisi İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Galata Kulesi’nin çevresinde çekimleri oluyor. Diziye özel olarak Hailçte eski bir fabrikaya set kuruldu. Dizinin sahneleri İstanbul’un birçok farklı yerinden yapılacak. Ara ara Maraşlının geçmiş hayatının gösterileceği sahnelerin çekimi Kahramanmaraş’ta olacak.

Senaryosunu Ethem Özışık’ın yazdığı dizi de izleyenleri bol aksiyon dolu sahneler bekliyor. Yönetmen koltuğunda Ahmet Sarıgün olan dizi, yakın bir zamanda Atv ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Maraşlı dizisinin ilk frgamanı