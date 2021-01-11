Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Sahaf dükkanı nerede?

Burak Deniz ve Alina Boz’un başrollerde olduğu Maraşlı dizisi seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Kahramanmaraşlı olan bir gencin yaşadığı olayları anlatan dizinin oyuncu kadrosunda birçok usta oyuncu bulunuyor.
Maraşlı dizisi nerede çekiliyor?
Senaryosunu Ethem Özışık’ın yazdığı dizi de izleyenleri bol aksiyon dolu sahneler bekliyor. Yönetmen koltuğunda Ahmet Sarıgün olan dizi, yakın bir zamanda Atv ekranlarında izleyici ile buluşacak.
Maraşlı dizisinin ilk frgamanı
Son Güncelleme: 11.01.2021 20:27