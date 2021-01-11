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Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Maraşlı dizi çekim yeri ve mekanları

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Maraşlı dizi çekim yeri ve mekanları konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlanan haberimize göz atarak, Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

11 Ocak 2021 Pazartesi 19:50
Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Maraşlı dizi çekim yeri ve mekanları
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ATV ekranlarının yeni sezon dizilerinden bir tanesi olan Maraşlı merak edilmeye devam ediyor. Son zamanlarda dizi izleyenleri Maraşlı dizisinin nerde çekildiğini araştırmaya başladı.

Maraşlı dizisi nerede çekiliyor?

Başrollerinde Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Cemil Büyükdöğerli, Abdül Süsler, Melis İşiten, Cengiz Sezgin ve Neslihan Acar gibi isimlerin olduğu Maraşlı dizisi fragmanı yayınlandığı günden beri merak edilen bir dizidir. Dizinin adı Maraşlı olsa da dizinin çekimleri tamamı ile İstanbul’da yapılıyor.

Dizide Maraşlı karakterini Burak Deniz canlandırırken Alina Boz ise Mahur karakterine hayat veriyor. Özel kuvvetlerde görevli bir astsubay başçavuşun yaşadığı olaylar sonrasında hayatı bir günde değişerek ordudan ayrılıyor. Sahaf dükkanının karşısına dükkan açan Maraşlı ile karşılaşan Mahur’un hayatı ise Maraşlı ile değişiyor.

Maraşlı dizisi İstanbul’un hangi ilçesinde çekiliyor?

İstanbul’un pek çok mahallesinde yapılan çekimlerde Galata Kulesi dikkat çekiyor. Maraşlı ordudan ayrıldıktan sonra açtığı Sahaf dükkanının nerede olduğu hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.



Son Güncelleme: 11.01.2021 20:12
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