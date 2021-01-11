Vizyon tarihine kısa bir süre kalmasına karşın hayran kitlesini oluşturmayı başaran Maraşlı dizisi hakkında merak edilenler günden güne artıyor. Son zamanlarda dizi hakkında merak edilen konu ise ATV ekranlarında yayınlanacak olan Maraşlı dizisinin nerede çekildiği oldu.

Maraşlı dizisi nerede çekiliyor?

Kasım ayının 15’inde çekimlerine başlanan Maraşlı dizisinin çekimlerine İstanbul’da devam edilmektedir. ‘Yaşamak ve Yaşatmak için’ sloganı ile vizyona girmesi beklenen dizinin Kahramanmaraş ile bir ilgisi olmayacak. Mafya temalı olan dizide Maraşlı lakabında ki bir kişinin İstanbul’da başından geçen olaylar anlatılacak.

Maraşlı dizisinin seti nerede?