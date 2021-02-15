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Maraşlı dizisi ne zaman final yapacak? Maraşlı dizisi kaç sezon çekilecek?

Maraşlı dizisi ne zaman final yapacak? Maraşlı kaç sezon yayınlanacak? Maraşlı dizisi oyuncuları kimler? Maraşlı dizisi ne kadar reyting aldı? Maraşlı dizisi beğenildi mi? ATV ekranlarının yeni dizisi Maraşlı izleyiciler tarafından ne kadar yayınlanıp yayınlanmayacağı ve kaç sezon olacağı merakla araştırılıyor.

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:05
Maraşlı dizisi ne zaman final yapacak? Maraşlı dizisi kaç sezon çekilecek?
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Maraşlı Dizisi Ne Zaman Final Yapacak? Maraşlı Kaç Sezon Yayınlanacak?

2021 yılının en iyi başlangıcını yapmayı başaran Maraşlı dizisi 11 Ocak Pazartesi günü izleyicilerin karşısına çıktı. Yapımcılığını Tims B yapımın üstlendiği, yeni dizi Maraşlı beklendiği gibi, şeytan üçlüsü olarak tabir edilen Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur ve Yasak Elma dizilerini geçemedi. Fakat 5.8 reyting oranıyla yapımcının ve kanalın yüzünü güldürmeyi başardı.

Maraşlı Dizisi İzleyicileri Diziyi Çok Beğendi!

Maraşlı dizisinin ilk bölümü sosyal medyada binlerce izleyiciden olumlu yorumlar almayı başardı. Bir çok izleyici dizinin ilk bölümü sinema filmi tadında buldu ve izlemeye devam edeceğini duyurdu; ancak Maraşlı dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, Çukur ve Yasak Elma’dan izleyici çalamazken Sefirin Kızı ve Survivor 2020’den izleyici çalmayı başardı; bunun yanında pazartesi akşamı ekranlara gelen hiç bir dizi yada programı izlemeyenlerin de yeni dizisi Maraşlı oldu.

Maraşlı dizisi hikayesinde köklü değişime giden Sefirin Kızı dizisini izlemeyi bırakan izleyicilerin yeni dizisi oldu. Sefirin Kızı dizisi yeni hikayesiyle beğenilmezse, Maraşlı dizisi aynı oranda yükselişe geçebilir. Sefirin Kızı izleyicileri dizinin çok uzadığını ve anlamsız bir hikâyesi olduğunu düşünüyor. Sefirin Kızı dizisiyle beraber, Çukur dizisinin de artık izleyenlere eskisi gibi heyecan ve ilgi ile izlemelerine imkan sağlamıyor. Bundan dolayı heyecan arayan izleyicilerin yeni durağı Maraşlı oldu.

Maraşlı karakterini canlandıran Burak Deniz herkesten oyunculuğuyla tam not almayı başardı. Dizideki Aline Boz’un canlandırdığı Mahur karakteriyle her ikisinin yakıştığı ve oyunculuklarının çok beğenildiği gözlerden kaçmadı.

Maraşlı Dizisi Ne Zaman Final Yapacak?

Dizinin yapımcılığını Tims B şirketini üstlendiği, Maraşlı dizisi için ATV ile en az 10 bölüm sözleşme yaptı. Bundan dolayı 10 bölümden önce final yapması imkansız gibi duruyor. Anacak Maraşlı dizisi her bölümde üzerine bir şeyler katarak yükselebilir ve bu sezonun sonunu getirebilir.

Maraşlı Dizisi Kaç Sezon Yayınlanacak?

Maraşlı dizisi yapımcısı tarafından 1 sezon olarak planlandı. Dizi eğer ilk sezonunda 5 ve üzerinde reyting almayı başarırsa ATV ekranlarında 2. Sezonuyla izleyenlerin karşısına çıkabilir. Ancak Maraşlı’nın gününde değişiklik yapılabilir.



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:05
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Anahtar Kelimeler:
MaraşlıDiziATVMaraşlın Final
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