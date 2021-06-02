Maraşlı dizisi ne zaman final yapacak?

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden birisi haline gelen Maraşlı’nın ne zaman final yapacağı araştırılmaya başladı. Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz’in olduğu Maraşlı dizisinin final tarihi ile ortaya atılan iddialar sonrasında yapımcılar ve ATV tarafından yapılan açıklamalarda araştırılanlar arasında yerini aldı.

Maraşlı final yapacak mı? Ne zaman final yapacak?

Ortaya atılan iddialar ile birlikte Maraşlı dizisinin final yapacağı belirtildi. İddialar sonrasında dizi hayranları araştırmalarına başlarken final bölümünün ne zaman olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Dizinin neden final yaptığı araştırılırken ortaya atılan iddialarda Maraşlı’nın erkek başrolü Burak Deniz’in İtalya’da ilerleyen günlerde çekimlerine başlanması beklenen Cahil Periler dizi oyuncuları arasında yer alması gösterildi.