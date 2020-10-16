Maraşlı dizisi ne zaman başlayacak? Çekimleri başlayan Maraşlı dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu

Yeni dizi Maraşlı’nın başrollerinde yakışıklı oyuncu Burak Deniz ile güzel oyuncu Alina Boz yer alıyor. Burak Deniz son olarak Yarım Kalan Aşklar adlı dizide, Alina Boz ise Aşk 101 adlı dizide boy göstermişti. Dizide ikiliye Melis İşiten, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Ahmet Varlı, Abdül Süsler, Cemil Büyükdöğerli ve Bedriye Roza Çelik gibi sevilen isimler eşlik edecek.

Dizinin çekimleri kısa süre önce başlasa da başrol Alina Boz’un korona virüse yakalanmasının ardından çekimler iptal edilmiş ve dizi ertelenmek zorunda kalmıştı. Dizinin yeni yayın tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.