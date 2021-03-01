İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili bilim insanlarından açıklama geldi
Son Dakika
Türkiye’ye meteor düşmesi ile ilgili...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan deprem! Son depremlerin listesi...
Son dakika: Malatya'da panik yaratan...
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Uzaydan bile penaltı!
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası...
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...

Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Burak Deniz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımızın merakla bekledikleri Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Burak Deniz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Pazartesi günü yayınlanan 01-03-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Burak Deniz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

01 Mart 2021 Pazartesi 20:03
Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Burak Deniz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

ATV ekranlarında ekran macerasına bu akşam başlayan Maraşlı dizisi, oyuncu kadrosu ve konusuyla oldukça merak edildi. İlk bölümü yayınlanan dizinin başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz yer alıyor. Dizide özel kuvvetlerden ayrılan eski bir asker olan Maraşlı’nın, ülkenin öde gelen iş adamlarından biri olan Aziz Türel’in kızı Mahur’u kurtarması ve sonrasında gelişen olaylar anlatılıyor.

Maraşlı dizisinde Maraşlı kimdir?

Maraşlı, 34 yaşında eski bordo bereli bir askerdir. Kızı Zeliş’in bir saldırı sonucu yaralanmasıyla kendini kızının bakımına adar. Bir sahaf açarak eski hayatına veda eden Maraşlı’nın hayatı bir olay sonucu tamamen değişecektir.

Burak Deniz kimdir?

Ünlü oyuncu Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun olan oyuncu, oyunculuk kariyerine 2011 yılında yayınlanan ‘Kolej Günlüğü’ adlı dizi ile başlamıştır.

2012 yılında ‘Sultan’ dizisinin kadrosunda yer alan oyuncu, Nurgül Yeşilçay, Şhain Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte rol almıştır. 2013 yılında yayınlanan ‘Kaçak’ dizisinde yer almış ve adını bu diziyle duyurmuştur. 2015 yılında ‘Tatlı Küçük Yalancılar’ dizisinde ünlü isimlerle birlikte çalışan Deniz, 2016 yılında ise ‘Aşk Laftan Anlamaz’ dizisiyle kamera karşısına geçti.

Büşra Develi ile uzun süre ilişki yaşayan Deniz, şimdilerde ünlü model Didem Soydan ile sevgilidir.



Son Güncelleme: 01.03.2021 20:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Didem SoydanBüşra DeveliMaraşlıBurak Deniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
Marvel filmleri kronolojik izleme sırası 2021
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Çiftlik Bank dizisi Tosun ne zaman başlayacak?
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları
Exxen Survivor birleşme partisi başvurusu nasıl yapılır? Survivor 2021 birleşme partisi başvuru formu ve şartları
Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor 2021 birleşme partisi tarihi
Survivor birleşme partisi ne zaman yapılacak? Survivor 2021 birleşme partisi tarihi
ATV Hercai dizisi senaristi değişti
ATV Hercai dizisi senaristi değişti
Hercai 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 61. son bölüm
Hercai 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 61. son bölüm

Popüler Haberler

Maraşlı Firuzan kimdir? Rojda Demirer biyografisi
Maraşlı dizisi Maraşlı kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Burak Deniz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisinde Dilşad karakterine Melis İşiten hayat veriyor
Çukur dizisi Cennet kimdir? Aylin Engör hakkında bilgiler
Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Cihan Yenici yaşı ve oynadığı diziler
Maraşlı dizisindeki İlhan karakteri kimdir?
Maraşlı dizisi Ecem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Kala kimdir?
Çipli kimlik kart kayboldu ne yapmalıyım? 2021 Kayıp çipli kimlik yeniden çıkarma işlemleri
Akbank emeklilere 1300 TL promosyon ödemesi! 2021 yılı Akbank emekli promosyon miktarı
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
Kayıp nüfus cüzdanı nereden, nasıl çıkarılır? Kayıp kimlik için gerekli evraklar
TOKİ sosyal konut projesi kura tarihi belli oldu mu? Toki kura çekilişi ne zaman yapılacak?
The Taste Rafet İnce Kimdir ? The Taste Jurisi Şef Rafet İnce Hakkında Bilgiler
Canevim Dizisi Reyting Sonuçları Nasıl? Dizi İzlendi mi? Reytingleri İyi mi? Tuttu mu?
Survivor 2021 tekrarları hangi günler, saat kaçta yayınlanıyor?
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Berk Oktay nerelidir?
Çukur amca Cumali Koçovalı kimdir? İdris'in kardeşi rolünü kim canlandıracak?
Uyanış Büyük Selçuklu konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Yalman kimdir? Uğur Güner kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Rüyada bulgur görmek ne demektir? Rüyada bulgur görmek anlamı, tabiri nedir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Ebul Kasım karakteri kimdir? Emre Erçil nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.