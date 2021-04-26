İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

Maraşlı dizisi Maraşlı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burak Deniz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Maraşlı dizisi Maraşlı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burak Deniz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar ile ilgili yeni ayrıntılar 26 Nisan 2021 Pazartesi tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 26 Nisan 2021 gününe ait Maraşlı dizisi Maraşlı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burak Deniz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

26 Nisan 2021 Pazartesi 20:01
Maraşlı dizisi Maraşlı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burak Deniz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

ATV ekranlarında ekran macerasına bu akşam başlayan Maraşlı dizisi, oyuncu kadrosu ve konusuyla oldukça merak edildi. İlk bölümü yayınlanan dizinin başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz yer alıyor. Dizide özel kuvvetlerden ayrılan eski bir asker olan Maraşlı’nın, ülkenin öde gelen iş adamlarından biri olan Aziz Türel’in kızı Mahur’u kurtarması ve sonrasında gelişen olaylar anlatılıyor.

Maraşlı dizisinde Maraşlı kimdir?

Maraşlı, 34 yaşında eski bordo bereli bir askerdir. Kızı Zeliş’in bir saldırı sonucu yaralanmasıyla kendini kızının bakımına adar. Bir sahaf açarak eski hayatına veda eden Maraşlı’nın hayatı bir olay sonucu tamamen değişecektir.

Burak Deniz kimdir?

Ünlü oyuncu Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun olan oyuncu, oyunculuk kariyerine 2011 yılında yayınlanan ‘Kolej Günlüğü’ adlı dizi ile başlamıştır.

2012 yılında ‘Sultan’ dizisinin kadrosunda yer alan oyuncu, Nurgül Yeşilçay, Şhain Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte rol almıştır. 2013 yılında yayınlanan ‘Kaçak’ dizisinde yer almış ve adını bu diziyle duyurmuştur. 2015 yılında ‘Tatlı Küçük Yalancılar’ dizisinde ünlü isimlerle birlikte çalışan Deniz, 2016 yılında ise ‘Aşk Laftan Anlamaz’ dizisiyle kamera karşısına geçti.

Büşra Develi ile uzun süre ilişki yaşayan Deniz, şimdilerde ünlü model Didem Soydan ile sevgilidir.




Son Güncelleme: 26.04.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Didem SoydanBüşra DeveliMaraşlıBurak Deniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukurda yeni bölümde kimler ölüyor? Çukur Emmi öldü mü, diziden çıkacak mı? Çukur Maskeli öldü mü?
Çukurda yeni bölümde kimler ölüyor? Çukur Emmi öldü mü, diziden çıkacak mı? Çukur Maskeli öldü mü?
Sefirin Kızı neden yok, neden yayınlanmıyor? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman, hangi gün?
Sefirin Kızı neden yok, neden yayınlanmıyor? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman, hangi gün?
Emanet 167. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 27 Nisan 2021 Salı Kanal 7
Emanet 167. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 27 Nisan 2021 Salı Kanal 7
Bu akşam hangi diziler var? 27 Nisan 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 27 Nisan 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Emanet 166. bölüm izle 26 Nisan Pazartesi son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 166. bölüm izle 26 Nisan Pazartesi son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Flash TV yayın hayatına ne zaman başlayacak? Flash TV geri dönüşünü açıkladı
Flash TV yayın hayatına ne zaman başlayacak? Flash TV geri dönüşünü açıkladı

Popüler Haberler

Maraşlı Aziz Türel kimdir? Kerem Atabeyoğlu hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem kimdir? Gerçek adı ne? Aytek Şayan oynadığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yasak Elma dizisinde Cansu karakterine Nilperi Şahinkaya hayat veriyor
Maraşlı Necati karakterini kim canlandırıyor? Serhat Kılıç kimdir?
Maraşlı dizisi Maraşlı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burak Deniz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi Savaş karakterini kim canlandırıyor? Saygın Soysal biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış: Büyük Selçuklu kaç bölüm yayınlanacak? TRT Uyanış: Büyük Selçuklu final tarihi
Yasak Elma dizisi Sıtkı kimdir? Mehmet Pamukçu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Faysal kimdir? İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı diziler
Vakıfbank para transferi işlem ücretleri ne kadar? 2021
Survivor Dora ve İsmail Balaban neden kavga etti?
2021 TDK Hayvancılık destekleme kredisi başvuru şartları nelerdir? 2021 yılı devlet destekli hayvancılık kredi desteği
Maddi desteğe ihtiyacı olan kişilere kaymakamlık yardımları başladı!
Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Nöbetçi eczane adres sorgulama
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun karakterini kim canlandırıyor? Leyla Feray biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Yasak Elma dizisinin Mahmut'u Mert Altınışık'ın hayat hikayesi!
Müge Anlı'da aranan Özgür Kılınç nerede, bulundu mu?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Ebul Kasım'ı Emre Erçil'in hayat hikayesi!
Yasak Elma dizisinde Feride karakterine Gülenay Kalkan hayat veriyor
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.