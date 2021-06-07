İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Maraşlı dizisi Maraşlı (Burak Deniz) kimdir?

7 Haziran 2021 tarihli Maraşlı dizisi Maraşlı (Burak Deniz) kimdir? haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Haziran 7 Pazartesi günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

07 Haziran 2021 Pazartesi 20:01
Maraşlı dizisi Maraşlı (Burak Deniz) kimdir?
Takip Et:

ATV ekranlarında ekran macerasına bu akşam başlayan Maraşlı dizisi, oyuncu kadrosu ve konusuyla oldukça merak edildi. İlk bölümü yayınlanan dizinin başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz yer alıyor. Dizide özel kuvvetlerden ayrılan eski bir asker olan Maraşlı’nın, ülkenin öde gelen iş adamlarından biri olan Aziz Türel’in kızı Mahur’u kurtarması ve sonrasında gelişen olaylar anlatılıyor.

Maraşlı dizisinde Maraşlı kimdir?

Maraşlı, 34 yaşında eski bordo bereli bir askerdir. Kızı Zeliş’in bir saldırı sonucu yaralanmasıyla kendini kızının bakımına adar. Bir sahaf açarak eski hayatına veda eden Maraşlı’nın hayatı bir olay sonucu tamamen değişecektir.

Burak Deniz kimdir?

Ünlü oyuncu Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun olan oyuncu, oyunculuk kariyerine 2011 yılında yayınlanan ‘Kolej Günlüğü’ adlı dizi ile başlamıştır.

2012 yılında ‘Sultan’ dizisinin kadrosunda yer alan oyuncu, Nurgül Yeşilçay, Şhain Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte rol almıştır. 2013 yılında yayınlanan ‘Kaçak’ dizisinde yer almış ve adını bu diziyle duyurmuştur. 2015 yılında ‘Tatlı Küçük Yalancılar’ dizisinde ünlü isimlerle birlikte çalışan Deniz, 2016 yılında ise ‘Aşk Laftan Anlamaz’ dizisiyle kamera karşısına geçti.

Büşra Develi ile uzun süre ilişki yaşayan Deniz, şimdilerde ünlü model Didem Soydan ile sevgilidir.


Son Güncelleme: 07.06.2021 20:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Didem SoydanBüşra DeveliMaraşlıBurak Deniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İştar Gökseven kimdir?
İştar Gökseven kimdir?
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
Merve Anlağan Kimdir?
Merve Anlağan Kimdir?
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?

Popüler Haberler

Yasak Elma dizisi Cansu kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Nilperi Şahinkaya kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisinde Savaş karakterini Saygın Soysal canlandırıyor
Maraşlı dizisinde Necati karakterine Serhat Kılıç hayat veriyor
Maraşlı dizisi Maraşlı (Burak Deniz) kimdir?
Malta asgari ücret ne kadar? 2021 Malta yaşam şartları nasıl?
Uyanış: Büyük Selçuklu kaç sezon sürecek?
Yasak Elma dizisi Sıtkı karakteri kimdir? Mehmet Pamukçu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Faysal’ı kim canlandırıyor? İsmail Ege Şaşmaz'ın biyografisi
Maraşlı hangi kitaptan uyarlama? Maraşlı orijinali ne?
e-Okul adrese dayalı okul sorgulama ekranı 2021
Genç girişimci destek kredisi şartları 2021
Çukur 4. sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Göz kapağı estetik fiyat listesi 2021
Asgari ücretle geçimini sağlayan kişilerin maaşına 375 TL zam geliyor!
Acemi Anneler dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Yasak Elma dizisi Akın kimdir? Mertkan Arat rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Uyanış: Büyük Selçuklu'ya katılan Ali Gözüşirin kimdir? Melih Tapar karakteri kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Andreas kimdir? Osman Sonant
Maraşlı dizisi Dilşad kimdir? Melis İşiten rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Yasak Elma dizisi Feride karakterini kim canlandırıyor? Gülenay Kalkan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.