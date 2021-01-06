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Maraşlı dizisi Mahur karakterini kim canlandırıyor? Alina Boz kimdir?

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Maraşlı dizisi Mahur karakterini kim canlandırıyor? Alina Boz kimdir? haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 6 Ocak 2021 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 17:04
Maraşlı dizisi Mahur karakterini kim canlandırıyor? Alina Boz kimdir?
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Maraşlı Dizisi Mahur Karakteri

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Maraşlı dizisi seyirciler tarafından merak konusu oldu. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu bakımından oldukça dikkat çeken dizide en çok merak edilen karakterlerden birisi de Mahur karakterinin kim olduğu sorusu olmakta. Mahur dizide kişilik bakımından genç bir kız olarak bilinmektedir. Karakterin kişilik özellikleri hala netleşmiş değil.

Maraşlı Dizisi Mahur Kimdir?

Alina Boz Kimdir?

Alina Boz, 14 Haziran 1998'de Moskova'da doğdu. Okul hayatına başlamasına yakın Türkiye'ye taşınmışlardır. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri'nden mezun oldu. Daha sonra Kadir Has Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Oyuncu olmadan önce reklam ve dergilerde çalıştı.

Alina Boz’un Rol Aldığı Diziler

2018 – Elimi Bırakma

2018 – Vatanım Sensin

2017 – Sevdanın Bahçesi

2014 – Paramparça

2013 – Cesur Hemşire

Alina Boz Resmi Sosyal Medya Hesabı

Resmi Instagram hesabını aktif olarak kullanan Alina Boz, güzelliği ile birçok kişinin ilgisini çekmekte ve beğenilmektedir. Adı her geçen gün daha popüler hale gelen güzel oyuncumuz sinema dünyasında da oldukça başarılı. Alina Boz'un resmi Instagram hesabında yaklaşık 259 gönderi ve 2,9 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Alina Boz’un resmi Instagram hesabı kullanıcı adı: @alinaboz

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 17:04
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Anahtar Kelimeler:
Alina BozMahurMaraşlıATV
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