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Maraşlı dizisi Mahur karakterini kim canlandırıyor? Alina Boz biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Maraşlı dizisi Mahur karakterini kim canlandırıyor? Alina Boz biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihli haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

12 Nisan 2021 Pazartesi 20:05
Maraşlı dizisi Mahur karakterini kim canlandırıyor? Alina Boz biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Maraşlı Dizisi Mahur Karakteri

ATV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Maraşlı dizisi seyirciler tarafından merak konusu oldu. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu bakımından oldukça dikkat çeken dizide en çok merak edilen karakterlerden birisi de Mahur karakterinin kim olduğu sorusu olmakta. Mahur dizide kişilik bakımından genç bir kız olarak bilinmektedir. Karakterin kişilik özellikleri hala netleşmiş değil.

Maraşlı Dizisi Mahur Kimdir?

Alina Boz Kimdir?

Alina Boz, 14 Haziran 1998'de Moskova'da doğdu. Okul hayatına başlamasına yakın Türkiye'ye taşınmışlardır. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri'nden mezun oldu. Daha sonra Kadir Has Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Oyuncu olmadan önce reklam ve dergilerde çalıştı.

Alina Boz’un Rol Aldığı Diziler

2018 – Elimi Bırakma

2018 – Vatanım Sensin

2017 – Sevdanın Bahçesi

2014 – Paramparça

2013 – Cesur Hemşire

Alina Boz Resmi Sosyal Medya Hesabı

Resmi Instagram hesabını aktif olarak kullanan Alina Boz, güzelliği ile birçok kişinin ilgisini çekmekte ve beğenilmektedir. Adı her geçen gün daha popüler hale gelen güzel oyuncumuz sinema dünyasında da oldukça başarılı. Alina Boz'un resmi Instagram hesabında yaklaşık 259 gönderi ve 2,9 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Alina Boz’un resmi Instagram hesabı kullanıcı adı: @alinaboz

 




Son Güncelleme: 12.04.2021 20:05
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Anahtar Kelimeler:
Alina BozMahurMaraşlıATV
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