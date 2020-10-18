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Maraşlı dizisi konusu ne, dizi ne zaman başlayacak? Maraşlı dizisinden ilk görüntüler heyecanlandırdı!

Atv ekranlarında yayınlanacak olan Maraşlı dizisinin hikayesi yavaş yavaş netleşmeye başladı. Maraşlı dizisinin setinden kareler medyaya düşmeye başladı. Başrolünde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı dizide olayların nasıl gelişeceği merak konusu oldu.

18 Ekim 2020 Pazar 16:34
Maraşlı dizisi konusu ne, dizi ne zaman başlayacak? Maraşlı dizisinden ilk görüntüler heyecanlandırdı!
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Atv’de yayınlanacak olan yeni dizi Maraşlı’dan ilk kareler ve hikâye hakkında bilgiler gelmeye başladı.


Senaryosunu Ethem Özışık’ın yazdığı Maraşlı dizisinin hikayesi şu şekilde;

Özel kuvvetlerden ayrılan eski bir asker olan Maraşlı, hayatını yönettiği kitapçı ile geçirmeyi umuyor. Maraşlı’nın yiğit, cesur ve bildiği şekilde adaleti sağlamaya çalışmaktadır. Hayatının dönüm noktası ise kızı Zeliş'in vurulduğu gün olmaktadır. Maraşlı'nın tek amacı hasta kızını diriltmektir, kızının başına gelen büyük acıyı unutamaz. Bir gün güzeller güzeli Mahur Türel sahaf dükkanına girdi, o gün Mahur istemediği bir hadiseye ortak olur. Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtardı. Kaderleri o gün birbirine bağlanmış olur.



Son Güncelleme: 18.10.2020 16:34
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Anahtar Kelimeler:
MaraşlıDiziATV
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