Maraşlı dizisi karakterlerinden avukat Dilara aslında kim?

Her Pazartesi ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisi, başladığı günden bu yana reyting rekorlarını kırmaya devam ediyor. Dizinin halihazırda güçlü olan kadrosuna bir isim daha eklendi. Burcu Karakaya, diziye avukat Dilara karakteri ile katılacak.

Avukat Dilara’yı Canlandıracak Olan Burcu Karakaya Kimdir?

Burcu Karakaya 8 Haziran 1989’da İzmir’de doğdu. Akademik eğitimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamıştır. Aldığı oyunculuk ve tiyatro derslerinden sonra birçok reklam filminde oynamış, ilk dizi rolünü ise 2004 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Haziran Gecesi dizisinde almıştır. Sonrasında yine Kanal D’de yayınlanan 2007 dizisi Elveda Derken’in oyuncuları arasında yer alarak deneyim kazanan Karakaya, daha sonra 2008’de TRT 1’deki İpsiz Recep dizisi ile oyunculuk hayatına devam etmiştir. 2016 yılında tekrar Kanal D’ye dönerek Hayatımın Aşkı dizisinde yer aldı. Son olarak ise FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde kendine yer buldu.

Burcu Karakaya’nın canlandıracağı avukat Dilara karakteri, Maraşlı’ya 24 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak 19. bölüm ile katılacak.