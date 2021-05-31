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Maraşlı dizisi izlendi mi? beğenildi mi? ATV yeni dizisi Maraşlı'nun reyting oranları

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Maraşlı dizisi izlendi mi? beğenildi mi? ATV yeni dizisi Maraşlı'nun reyting oranları haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 31.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:40
Maraşlı dizisi izlendi mi? beğenildi mi? ATV yeni dizisi Maraşlı'nun reyting oranları
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ATV'nin en yeni dizilerinden biri olan Maraşlı dizisi 11 Ocak 2021 Pazartesi günü ekranlarda yerini aldı. Dizinin izlenme oranların nasıl olduğu, reyting sonuçlarının ne olduğuna haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. Merakla beklenen dizinin ne kadar reyting alacağı, dizinin tutup tutmayacağı seyirciler tarafından merakla sorulan sorular arasında yer alıyor. 

Reyting sonuçları

Maraşlı dizisinin yapımcılığını Tims Prodüksiyon yapmaktadır. Merakla beklenen dizinin senaryosu Ethem Özışık tarafından yazılıyor. Başrollerinde yakışıklı oyuncu Burak Deniz ve güzel oyuncu Alina Boz’un bulunduğu dizinin konusu Mahir adındaki gazetecinin bir cinayete şahit olmasıyla başlıyor. Gazetecinin o anlara tanıklık etmesinden sonra başına ilgin olaylar gelmeye başlıyor. Dizinin ilk bölümü 11 Ocak Pazartesi günü yayındı. Dizinin pazartesi günü yayınlanan dizilerle arasında nasıl bir rekabet olacağı, Maraşlı’nın reytinglerde kaçıncı sırada olacağı, birinci olup olamayacağı merakla bekleniyor. 

Dizinin reytingleri nasıl?

Pazartesi günü Türk televizyon ekranlarında Maraşlı’yı oldukça zorlu bir rekabet bekliyor olacak. Pazartesi günü gençler tarafından çok fazla izlenen Çukur dizisine rakip olmanın yanı sıra genç kızların ve ev hanımlarının severek izlediği Yasak Elma dizisini de karşısına rakip olarak alacak. Uyanış Büyük Selçuklu ve Sefir’in Kızı gibi dizilerin de rakibi olacak. Böyle büyük ve çok izlenen dizilerin karşısında Maraşlı’nın tutunup tutunamayacağı merak konusu. Maraşlı dizisi saydığımız dizilerin izlenme oranlarına karşı ayakta durabilecek mi göreceğiz. 

Maraşlı dizisi izlenir mi?

Dizilerin izlenebilmesi isin öncelikle güzel bir senaryo gerekiyor. Maraşlı dizisinin senaryosu üzerinde iyice düşünülerek tasarlanıp yazıldıysa ve ekranlara da güzel yansıtılır ve duygular seyirciye en doğal haliyle yansıtılırsa Maraşlı dizisi ekranlara tutunabilir. Seyirciler tarafından ilgiyle izlenebilir. Dizilerde başarılı senaryo ve başarılı, doğal oyunculukların yanında başrollerin uyumu da çok önemlidir. Dizilerdeki karakterler arasındaki uyum ne kadar fazlaysa seyirciler de hikayenin gerçekliğine aynı oranda inanıyor. Sefir’in Kızı dizisinden önek verecek olursak dizi iki sezondur ekranlarda seyircisine kavuşuyor ve seyirciler tarafından oldukça sevilerek izleniyor. Seyirciler başroller olan Nare ve Sancar arasındaki uyumu doğal ve gerçekçi buluyor. Maraşlı dizisine bakacak olursak Burak Deniz ve Alina Boz da tip olarak birbirlerine yakışıyor. Dizideki olayların akışı ve iki başrolün ilişkisi güzel işlenirse dizinin izlenmemesi için hiçbir sebep kalmıyor. 

Dizinin izlenme oranları

Pazartesi günü bu kadar sevilen ve izlenen dizinin arasında Maraşlı’nın yeterli reytinglere ulaşıp ulaşamayacağı insanların aklında soru işareti oluşturuyor. ATV’nin rakipleri arasında Fox TV’nin Yasak Elma’sı, TRT 1’in Uyanış Büyük Selçuklu’su, Star TV’nin Sefir’in Kızı ve Show TV’nin Çukur’u yer alıyor. Maraşlı dizininin bu rakipler karşısında birinci olamayacağı düşünülüyor ancak ilk 5 arasında kendisine yer bulabileceği tahmin ediliyor. Yüksek soluklu dizinin 5-6 reyting oranlarına sahip olması dizi için güzel bir başlangıç olabilir.


Son Güncelleme: 31.05.2021 21:40
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Anahtar Kelimeler:
PazartesiReytingMaraşlı DizisiMaraşlı
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