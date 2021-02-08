Maraşlı dizisi İlhan kimdir? Cemil Büyükdöğerli nerelidir?

Maraşlı dizisi İlhan karakterinin kim olduğu merak edilmektedir. Cemil Büyükdöğerli’nin hayatı hakkında bilinmeyenler araştırılmıştır.

11 Ocak akşamı ekranlara ilk defa gelecek olan Maraşlı dizisi, ATV’ de yayınlanacaktır. Dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz’dur. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu ilgi çekmektedir.

Maraşlı dizisi İlhan karakteri

Dizide, Özel kuvvetlerden ayrılan eski asker Maraşlı’nın, önemli bir iş insanı olan Aziz Türel’in değerli kızı Mahur’u kurtarması ve ilişkilerinden bahsediliyor.

İlhan, 41 yaşında ve Aziz’in en büyük oğludur. Mahur’un abisi ve şirketin yönetim kurulu başkanıdır. İşkolik bir insan olmakla birlikte gelişmiş bir ticari zekaya sahiptir. Şirketin büyümesinde büyük faydaları olmuştur. Hayatında sadece iş olduğu için karısı Dilşad’a ve oğluna gereken ilgiyi göstermez.

İlhan rolünü canlandıran oyuncu Cemil Büyükdöğerli’dir. 24 Aralık 1980 İstanbul doğumludur. Oyuncu ve sunucudur. Gazi Anadolu Lisesi 1999 mezunudur. Bilkent Üniversitesinde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nde eğitim aldı. Bölüme devam ettiği zamanlarda Şahan Gökbakar ile tanıştı.

2005 senesinde Dikkat Şahan Çıkabilir projesinde Prof. Dr. Fahrettin Topak karakterini canlandırdı. Ardından Gen filminde rol üstlendi. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinde Atakan karakterini canlandırdı. Önce Tamay Kılıç ardından Defne Joy ile Tv8’de Bir İş İçin Lazım yarışmasını sunmuştur. Birçok tiyatro oyununda sahne almıştır.