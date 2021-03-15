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Maraşlı dizisi İlhan kimdir? Cemil Büyükdöğerli kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Maraşlı dizisi İlhan kimdir? Cemil Büyükdöğerli kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. Maraşlı dizisi İlhan kimdir? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

15 Mart 2021 Pazartesi 19:49
Maraşlı dizisi İlhan kimdir? Cemil Büyükdöğerli kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Maraşlı dizisi İlhan karakterinin kim olduğu merak edilmektedir. Cemil Büyükdöğerli’nin hayatı hakkında bilinmeyenler araştırılmıştır.

11 Ocak akşamı ekranlara ilk defa gelecek olan Maraşlı dizisi, ATV’ de yayınlanacaktır. Dizinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz’dur. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu ilgi çekmektedir.

Dizide, Özel kuvvetlerden ayrılan eski asker Maraşlı’nın, önemli bir iş insanı olan Aziz Türel’in değerli kızı Mahur’u kurtarması ve ilişkilerinden bahsediliyor.

Maraşlı dizisi İlhan karakteri

İlhan, 41 yaşında ve Aziz’in en büyük oğludur. Mahur’un abisi ve şirketin yönetim kurulu başkanıdır. İşkolik bir insan olmakla birlikte gelişmiş bir ticari zekaya sahiptir. Şirketin büyümesinde büyük faydaları olmuştur. Hayatında sadece iş olduğu için karısı Dilşad’a ve oğluna gereken ilgiyi göstermez.

İlhan rolünü canlandıran oyuncu Cemil Büyükdöğerli’dir. 24 Aralık 1980 İstanbul doğumludur. Oyuncu ve sunucudur. Gazi Anadolu Lisesi 1999 mezunudur. Bilkent Üniversitesinde Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü’nde eğitim aldı. Bölüme devam ettiği zamanlarda Şahan Gökbakar ile tanıştı.

2005 senesinde Dikkat Şahan Çıkabilir projesinde Prof. Dr. Fahrettin Topak karakterini canlandırdı. Ardından Gen filminde rol üstlendi. Daha sonra Kavak Yelleri dizisinde Atakan karakterini canlandırdı. Önce Tamay Kılıç ardından Defne Joy ile Tv8’de Bir İş İçin Lazım yarışmasını sunmuştur. Birçok tiyatro oyununda sahne almıştır.  



Son Güncelleme: 15.03.2021 19:49
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