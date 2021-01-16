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Maraşlı dizisi hangi gün yayınlanıyor, konusu ne? Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?

ATV’nin yeni dizisi Maraşlı, 11 Ocak Pazartesi günü yayınlanan ilk bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz’un yer aldığı dizi, ilk bölümüyle beğeni topladı. Diziye başlamak isteyenler ise internet üzerinden dizinin konusunu, yayınlandığı günü ve dizinin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. İşte Maraşlı dizisi ile ilgili tüm detaylar...

16 Ocak 2021 Cumartesi 21:06
Maraşlı dizisi hangi gün yayınlanıyor, konusu ne? Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?
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ATV’nin yeni dizisi Maraşlı’nın ilk bölümü pazartesi günü yayınlandı. Saat 20:00’de başlayacan dizi, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz’in yer aldığı proje, bundan sonra da adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Peki, dizinin konusunu ne? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

Maraşlı dizisinin konusu

Maraşlı, Özel Kuvvetler’den ayrılan eski bir asker olarak izleyicinin karşısına çıkıyor. Maraşlı karakterini yakışıklı oyuncu Burak Deniz canlandırıyor. Askerliği bıraktıktan sonra kendine bir sahaf dükkanı açan Maraşlı, hasta kızı Zeliş ile birlikte hayata devam ediyor. Kızıyla ilgilenerek hayatını sürdüren Maraşlı’nın yaşamı, Mahur Türel’in sahaf dükkanına gelmesiyle değişiyor. Alina Boz’un oynadığı Mahur Türel karakteri Maraşlı’nın hayatını baştan aşağı değiştiriyor.

Maraşlı dizisi hangi gün yayınlanıyor?

Maraşlı dizisinin ilk bölümü 11 Ocak Pazartesi günü ATV ekranlarında izleyici ile buluşmuştu. Dizi pazartesi günleri yayınlanmaya devam edecek. Diziyi izlemek isteyenler pazartesi günleri saat 20:00’de ATV’yi açarak, dizinin yeni bölümlerine ulaşabilir.

Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?

Burak Deniz- Maraşlı

Alina Boz- Mahur

Kerem Atabeyoğlu- Mahur’un babası Aziz Türel

Saygın Sosyal- Savaş

Serhat Kılıç- Necati

Cemil Büyükdöğerli- İlhan

Rojda Demirer- Firuzan

Melis İşiten- Dilşad

Cihan Yenici- Ozan



Son Güncelleme: 16.01.2021 21:06
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Anahtar Kelimeler:
MaraşlıATVBurak DenizAlina Boz
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