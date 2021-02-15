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Maraşlı dizisi hangi diziden uyarlandı? Orjinal adı ne?

Maraşlı dizisi hangi diziden uyarlandı? Orjinal adı ne? haberinin gündeme gelmesinin ardından okurlarımızın birçoğu tarafından merak edilen ayrıntılara yer verdiğimiz 15 Şubat 2021 Pazartesi tarihli haberimizden yeni detayları da öğrenebilirsiniz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 20:00
Maraşlı dizisi hangi diziden uyarlandı? Orjinal adı ne?
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Maraşlı dizisini bekleyen izleyiciler için beklenen gün geldi çattı. Şimdiden büyük bir izleyici kitlesinin dikkatini çekmiş olan dizinin başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz paylaşıyor. Yayınlanan fragmanından sonra dizi gündeme geldi.

 

 

Maraşlı dizisi neyi anlatacak?

Maraşlı karakteri önceden Özel Kuvvetler’de görev almış bir askerdir. Kendisi askerlik hayatını bıraktıktan sonra bir sahaf dükkanı işletmeye başlar ve hayatının devamını sessiz sakin bir şekilde sürdürmek ister. Maraşlı, korkusuz, kendinden emin ve adaleti kendi kesmeye çalışan biridir. Maraşlı’nın hayatını değiştiren olay ise, küçük kızı Zeliş’in kurşun ile vurulduğu zamandır. Kendisinin tek amacı kızını tekrar yaşatmaktır. Kendisi evladının başına gelen bu olayı bir türlü unutamaz. Sahaf dükkanındaki normal yaşantısına devam ederken dükkana Mahur Türel girer. Mahur Türel çok güzel bir kadındır ve o gün hiç istemediği hâlde bir belaya karışmıştır. Maraşlı Mahrur karakterini korur ve böylelikle ikilinin macerası başlar.

 

 

Maraşlı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Dizinin başrollerinde Burak Deniz (Maraşlı), Alina Boz (Mahrur) bulunuyor. Onlara eşlik edecek oyuncular ise; Kerem Atabeyoğlu, Türkü Su Demirel, Bedriye Rosa Çelik, Cemil Büyükdöğerli, Rojda Demirer, Neslihan Acar, Cihan Yenici, Melis İşiten, Sinem Akyol ve Saygın Sosyal bulunuyor.

 

 

Maraşlı dizisi uyarlama mı? Dizi nerede çekilmekte?

ATV’nin en yeni dizisi Maraşlı, herhangi bir yurt dışı dizi veya filminden etkilenmemiştir. Yani bir uyarlama değildir. Dizinin çekildiği yerler ise tanıtım filminde görüldüğü gibi İstanbul’dur. 

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 20:00
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