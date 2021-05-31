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Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Rojda Demirer yaşı ve oynadığı diziler

Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Rojda Demirer yaşı ve oynadığı diziler konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 31 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Rojda Demirer yaşı ve oynadığı diziler haberimize göz atarak Mayıs 31 Pazartesi tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:06
Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Rojda Demirer yaşı ve oynadığı diziler
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 Maraşlı dizisinde Aziz’in eşi Firuzan karakterini canlandıran oyuncumuz kimdir? Gerçek adı nedir? Hangi dizilerde rol almıştır? Gibi soruların cevabı merak edilmeye başladı.

Maraşlı Firuzan Kimdir?

Firuzan, kendisinden yaşça büyük olan Aziz’in varlığında güven duymuştur. Ancak evde kimse onu benimsememiştir. Yaş farkı dolayısı ile ve Firuzan’ın nasıl birisi olduğunu gün geçtikçe anlayanlar konunun para olduğunu anlamıştır.

Maraşlı Firuzan gerçek adı yaşı dizileri

Rojda Demirer Maraşlı dizisinde Firuzan karakterini canlandırmaktadır. 12 Ağustos 1980’de Ankara’da doğmuştur. Geniş Aile dizisinde Zeynep karakteriyle tanınan oyuncu son olaraksa Show TV ekranlarında yayınlanmış olan Çarpışma dizisinde Belma karakterini canlandırmıştır.

Rojda Demirer’in rol aldığı dizi ve filmler

  • Gönderilmemiş Mektuplar (Ceren) – 2002
  • Aşk Olsun (Ebru) – 2003
  • Ağa Kızı (Biricik) – 2004
  • Canım Benim – 2004
  • Candan Öte (Görkem) – 2006
  • Sevgili Dünür (Ayperi) – 2007
  • Melekler Korusun (Esin) – 2009
  • Elde Var Hayat (Elif) – 2010
  • Geniş Aile (Zeynep) – 2009 / 2011
  • Kaos Örümcek (Meltem) – 2012
  • Hayat Yokuşu (Sultan) – 2014
  • Acil Aşk Aranıyor (Ayla) – 2015
  • Kördüğüm (Neslihan) – 2016
  • Adı Efsane (Seçil) – 2017
  • Çarpışma (Belma) – 2018 / 2019
  • Maraşlı (Firuzan) – 2021

 


Son Güncelleme: 31.05.2021 20:06
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Anahtar Kelimeler:
FiruzanATVDiziMaraşlıRojda Demirer
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