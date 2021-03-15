Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Rojda Demirer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Maraşlı dizisinde Aziz’in eşi Firuzan karakterini canlandıran oyuncumuz kimdir? Gerçek adı nedir? Hangi dizilerde rol almıştır? Gibi soruların cevabı merak edilmeye başladı.
Maraşlı Firuzan Kimdir?
Maraşlı Firuzan gerçek adı yaşı dizileri
Rojda Demirer Maraşlı dizisinde Firuzan karakterini canlandırmaktadır. 12 Ağustos 1980’de Ankara’da doğmuştur. Geniş Aile dizisinde Zeynep karakteriyle tanınan oyuncu son olaraksa Show TV ekranlarında yayınlanmış olan Çarpışma dizisinde Belma karakterini canlandırmıştır.
Rojda Demirer’in rol aldığı dizi ve filmler
- Gönderilmemiş Mektuplar (Ceren) – 2002
- Aşk Olsun (Ebru) – 2003
- Ağa Kızı (Biricik) – 2004
- Canım Benim – 2004
- Candan Öte (Görkem) – 2006
- Sevgili Dünür (Ayperi) – 2007
- Melekler Korusun (Esin) – 2009
- Elde Var Hayat (Elif) – 2010
- Geniş Aile (Zeynep) – 2009 / 2011
- Kaos Örümcek (Meltem) – 2012
- Hayat Yokuşu (Sultan) – 2014
- Acil Aşk Aranıyor (Ayla) – 2015
- Kördüğüm (Neslihan) – 2016
- Adı Efsane (Seçil) – 2017
- Çarpışma (Belma) – 2018 / 2019
- Maraşlı (Firuzan) – 2021
Son Güncelleme: 15.03.2021 20:06