Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Rojda Demirer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Maraşlı dizisinde Aziz’in eşi Firuzan karakterini canlandıran oyuncumuz kimdir? Gerçek adı nedir? Hangi dizilerde rol almıştır? Gibi soruların cevabı merak edilmeye başladı.

Maraşlı Firuzan Kimdir?

Firuzan, kendisinden yaşça büyük olan Aziz’in varlığında güven duymuştur. Ancak evde kimse onu benimsememiştir. Yaş farkı dolayısı ile ve Firuzan’ın nasıl birisi olduğunu gün geçtikçe anlayanlar konunun para olduğunu anlamıştır.

Maraşlı Firuzan gerçek adı yaşı dizileri

Rojda Demirer Maraşlı dizisinde Firuzan karakterini canlandırmaktadır. 12 Ağustos 1980’de Ankara’da doğmuştur. Geniş Aile dizisinde Zeynep karakteriyle tanınan oyuncu son olaraksa Show TV ekranlarında yayınlanmış olan Çarpışma dizisinde Belma karakterini canlandırmıştır.

Rojda Demirer’in rol aldığı dizi ve filmler