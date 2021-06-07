İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Gerçek adı nedir? Rojda Demirer nereli, yaşı kaç?

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Gerçek adı nedir? Rojda Demirer nereli, yaşı kaç? haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Gerçek adı nedir? Rojda Demirer nereli, yaşı kaç? haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 07.06.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

07 Haziran 2021 Pazartesi 20:06
Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Gerçek adı nedir? Rojda Demirer nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

 Maraşlı dizisinde Aziz’in eşi Firuzan karakterini canlandıran oyuncumuz kimdir? Gerçek adı nedir? Hangi dizilerde rol almıştır? Gibi soruların cevabı merak edilmeye başladı.

Maraşlı Firuzan Kimdir?

Firuzan, kendisinden yaşça büyük olan Aziz’in varlığında güven duymuştur. Ancak evde kimse onu benimsememiştir. Yaş farkı dolayısı ile ve Firuzan’ın nasıl birisi olduğunu gün geçtikçe anlayanlar konunun para olduğunu anlamıştır.

Maraşlı Firuzan gerçek adı yaşı dizileri

Rojda Demirer Maraşlı dizisinde Firuzan karakterini canlandırmaktadır. 12 Ağustos 1980’de Ankara’da doğmuştur. Geniş Aile dizisinde Zeynep karakteriyle tanınan oyuncu son olaraksa Show TV ekranlarında yayınlanmış olan Çarpışma dizisinde Belma karakterini canlandırmıştır.

Rojda Demirer’in rol aldığı dizi ve filmler

  • Gönderilmemiş Mektuplar (Ceren) – 2002
  • Aşk Olsun (Ebru) – 2003
  • Ağa Kızı (Biricik) – 2004
  • Canım Benim – 2004
  • Candan Öte (Görkem) – 2006
  • Sevgili Dünür (Ayperi) – 2007
  • Melekler Korusun (Esin) – 2009
  • Elde Var Hayat (Elif) – 2010
  • Geniş Aile (Zeynep) – 2009 / 2011
  • Kaos Örümcek (Meltem) – 2012
  • Hayat Yokuşu (Sultan) – 2014
  • Acil Aşk Aranıyor (Ayla) – 2015
  • Kördüğüm (Neslihan) – 2016
  • Adı Efsane (Seçil) – 2017
  • Çarpışma (Belma) – 2018 / 2019
  • Maraşlı (Firuzan) – 2021

 


Son Güncelleme: 07.06.2021 20:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FiruzanATVDiziMaraşlıRojda Demirer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İştar Gökseven kimdir?
İştar Gökseven kimdir?
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
Merve Anlağan Kimdir?
Merve Anlağan Kimdir?
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Gerçek adı nedir? Rojda Demirer nereli, yaşı kaç?
Maraşlı dizisi Mahur kimdir? Alina Boz kimdir, nereli yaşı kaç?
Çukur dizisi Seher kimdir? Begüm Akkaya hakkında bilgiler
Rüyada arı sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada arı sokması görmenin anlamları
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak yaşı ve oynadığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur kimdir? Gerçek adı nedir? Nizamettin Özkaya nereli, yaşı kaç?
Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Rojda Demirer'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuvel Kalesi nerededir? Kuvel Kalesi hangi ilde, kim tarafından fethedildi?
Maraşlı dizisi Aziz Türel kimdir? Kerem Atabeyoğlu yaşı ve oynadığı diziler
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 7 Haziran 2021 Pazartesi
2021 Kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Kaymakam Adaylığı Sınavı başvuruları ne zaman başlayacak?
Netflix La Casa De Papel yeni sezon yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?
Ramo dizisi Hamza kimdir? Erdal Hanedar'ın yer aldığı diziler
2021 Çek Cumhuriyeti asgari ücret ne kadar?
Akrep dizisi Perihan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Demet Akbağ kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Celal Baba, Çukur’a mı geliyor? İdris Baba'nın abisi amca Cumali rolünü kim oynayacak?
Uyanış: Büyük Selçuklu kaç sezon sürecek?
Maraşlı dizisi Ecem (Gizem Kala) kimdir?
Maraşlı dizisinde Necati karakterine Serhat Kılıç hayat veriyor
Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Mert Altınışık rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun karakteri kimdir? Pınar Töre'nin hayatı ve yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.