Maraşlı dizisi final mi yapacak? Maraşlı final bölümü ne zaman?

ATV ekranlarında pazartesi akşamı yayın hayatına devam eden Maraşlı dizisi Özel Kuvvetler ’den ayrılan eski asker Maraşlı ve güzel Mahur’un aşkını konu edinirken son zamanlarda oyuncu kadrosunda yapılan değişikliler ile gündeme geliyor. Dizinin final yapacağı hakkında söylentiler yer alırken Maraşlı final mi yapacak? Maraşlı finali ne zaman, tarih belli mi? soruları gündemde.

Maraşlı dizisi final mi yapacak?

Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı dizi final yapacağını açıkladı. Final tarihi henüz netleşmedi. Final bölüm tarihi netleştirilmeye çalışılan dizinin başrol oyuncularından Burak Deniz yapılan planlamaya göre İtalya'da çekilecek Cahil Periler dizisinin çekimlerine katılacak.

Maraşlı dizisinde özel kuvvetlerden eski asker olarak ayrılan Maraşlı, hayatına açtığı sahaf dükkânı ile geçirmek istemektedir. Cesur, adaletli ve kendine güvenen Maraşlı, kızı Zeliş’in vurulması ile hayatı tamamen değişir. Hasta olan kızını hayata döndürmek isteyen genç adam dünyalar güzeli Mahur Türel ile karşılaşır. Maraşlı Mahur ile karşılaştığı sırada istemeden genç kızın hayatını kurtarır. Kaderleri o gün birbirlerine bağlanırken Mahur ve Maraşlı’nın aşkı konu edinir.

Maraşlı dizisi oyuncu kadrosu