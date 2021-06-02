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Maraşlı dizisi final mi yapacak? Maraşlı final bölümü ne zaman?

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran ‘Maraşlı’ dizisi son zamanlarda oyuncu kadrosunda yaptığı değişiklikler ile dikkat çekerken gündemde Maraşlı dizinin final olacağı hakkında iddialar yer alıyor. Maraşlı izleyicileri Maraşlı dizisi final mi yapacak? Maraşlı final bölümü ne zaman? gibi soruları takip ederken başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisi hakkında merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler haberimizde

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:30
Maraşlı dizisi final mi yapacak? Maraşlı final bölümü ne zaman?
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ATV ekranlarında pazartesi akşamı yayın hayatına devam eden Maraşlı dizisi Özel Kuvvetler ’den ayrılan eski asker Maraşlı ve güzel Mahur’un aşkını konu edinirken son zamanlarda oyuncu kadrosunda yapılan değişikliler ile gündeme geliyor. Dizinin final yapacağı hakkında söylentiler yer alırken Maraşlı final mi yapacak? Maraşlı finali ne zaman, tarih belli mi? soruları gündemde.

Maraşlı dizisi final mi yapacak?

Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı dizi final yapacağını açıkladı. Final tarihi henüz netleşmedi. Final bölüm tarihi netleştirilmeye çalışılan dizinin başrol oyuncularından Burak Deniz yapılan planlamaya göre İtalya'da çekilecek Cahil Periler dizisinin çekimlerine katılacak.

Maraşlı dizisinde özel kuvvetlerden eski asker olarak ayrılan Maraşlı, hayatına açtığı sahaf dükkânı ile geçirmek istemektedir. Cesur, adaletli ve kendine güvenen Maraşlı, kızı Zeliş’in vurulması ile hayatı tamamen değişir. Hasta olan kızını hayata döndürmek isteyen genç adam dünyalar güzeli Mahur Türel ile karşılaşır. Maraşlı Mahur ile karşılaştığı sırada istemeden genç kızın hayatını kurtarır. Kaderleri o gün birbirlerine bağlanırken Mahur ve Maraşlı’nın aşkı konu edinir.

Maraşlı dizisi oyuncu kadrosu

  • Burak Deniz,
  • ​Alina Boz,
  • Saygın Soysal,
  • Rojda Demirer,
  • Melis İşiten,
  • Neslihan Acar,
  • Sinem Akyol,
  • ​Türkü Su Demirel,
  • Gizem Kala,
  • Bedriye Rosa Çelik,
  • Hakan Boyav,
  • Serhat Parıl,
  • Burcu Karakaya,
  • Güneş Hayat,
  • Engin Yüksel

 


Son Güncelleme: 02.06.2021 15:30
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