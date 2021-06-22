İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gizem Kala kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinde Ecem karakterine hayat veren Gizem Kala merak ediliyor. Pek çok kişi, Maraşlı Ecem kimdir? Mahur'un arkadaşı Ecem kimdir? soruları araştırılmaktadır.

22 Haziran 2021 Salı 16:04
Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gizem Kala kimdir?
Takip Et:

ATV ekranlarının yeni sezonun iddialı dizilerinden birisi haline gelen Maraşlı dizisinde görev alan Ecem merak edilmeye başlandı. Dizide Mahur’un hem işten arkadaşı hem de değerli bir dostu olan Ecem pek çok dizi sever tarafından merak ediliyor.

Maraşlı Ecem kimdir?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizilerinden birisi haline gelen ve başrollerinde Alina Boz’un olduğu Maraşlı dizisinde Mahur’un en yakın arkadaşı olan Ecem karakteri merak ediliyor.

Maraşlı ile Mahur arasında ki ilişkinin farkında olan ve Mahur’u sürekli uyaran Ecem Mahur’un sert çıkışı sonrasında araları bozulmaktadır.

Maraşlı Ecem hayatı ve görev aldığı diziler

Maraşlı dizisinde Ecem karakterini Gizem Kala canlandırmaktadır. Son olarak Netflix’te yayınlanan Hakan Muhafız dizisinde görev alan Kala, Babil dizisinde de görev almıştır. 1993 yılında dünyaya gelen Gizem Kala, Kadir Has Üniversitesinden mezun olmuştur.

Gizem Kala görev aldığı yapımlar

  • Görümce (Ajans çalışanı) – 2016
  • Ölene Kadar (Ayşe) – 2017
  • Muhteşem Yüzyıl Kösem (Zarife) – 2017
  • Deli Gönül – 2017
  • Hadi Be Oğlum – 2018
  • Can Kırıkları – 2018
  • Yasak Elma – 2019
  • Hakan Muhafız – 2020
  • Babil (Nehir) – 2020
  • Maraşlı (Ecem) – 2021

 


Son Güncelleme: 22.06.2021 16:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVMaraşlıEcemMahurun ArkadaşıGizem KalaKimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Usta Oyuncu Meray Ülgen kimdir? Nerelidir? Hangi Yapımlarda Yer Almıştır?
Usta Oyuncu Meray Ülgen kimdir? Nerelidir? Hangi Yapımlarda Yer Almıştır?
Zeynep Uyumaz kimdir?
Zeynep Uyumaz kimdir?
Zuhal Topal’la Sofrada Lazanya malzemeleri ve tarifi
Zuhal Topal’la Sofrada Lazanya malzemeleri ve tarifi
Yasak Elma Şirin kimdir? Yaren Özgün kimdir,nereli?
Yasak Elma Şirin kimdir? Yaren Özgün kimdir,nereli?
Iraz Yöntem kimdir? Iraz Yöntem nerelidir?
Iraz Yöntem kimdir? Iraz Yöntem nerelidir?
Şebnem Dönmez kimdir, nerede doğmuştur? Şebnem Dönmez evli mi? Şebnem Dönmez kaç yaşında?
Şebnem Dönmez kimdir, nerede doğmuştur? Şebnem Dönmez evli mi? Şebnem Dönmez kaç yaşında?

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gizem Kala kimdir?
TV 8 canlı yayın akışı 22 Haziran 2021 Salı TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
22 Haziran 2021 Salı günü Fox TV yayın akışı
22 Haziran 2021 Salı TRT Spor yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Bugün kimin maçı var? 22 Haziran 2021 Salı maç programı
Usta Oyuncu Meray Ülgen kimdir? Nerelidir? Hangi Yapımlarda Yer Almıştır?
22 Haziran 2021 Salı günü Show TV yayın akışı
Kuzu göbeği mantarı kilosu 3 Bin TL’den satılıyor!
Sgk cenaze yardımı alma şartları nelerdir, nasıl alınır? 2021 Sgk cenaze ödeneği başvuru işlemleri
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Tesbih namazının önemi nedir? Tesbih namazının anlamı nedir? Tesbih namazı nasıl kılınır?
Çalışan anneler için hangi yardımlar ne zaman yapılır? 2021
Berke Üsdiken kimdir, kaç yaşında ve nereli? Berke Üsdiken hakkında bilgiler
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
Şef Akademi ne zaman başlıyor? Şef Akademi 1. tanıtım fragmanı yayınlandı
Akbank şubeye gitmeden anında 50.000 TL kredi başvurusu
Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası ve şartları 2021
TJK 22 Haziran 2021 Salı at yarışı sonuçları
Steam indirim günleri ne zaman? 2021 Steam indirim tarihleri
Sicili bozuk olanlara anında kredi veren bankalar ve şartları
Ağız ve diş sağlığı açısından diş ipi kullanmak ne kadar önemli? Diş ipini nasıl kullanmalıyız?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.