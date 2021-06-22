Maraşlı dizisi Ecem kimdir? Gizem Kala kimdir?

ATV ekranlarının yeni sezonun iddialı dizilerinden birisi haline gelen Maraşlı dizisinde görev alan Ecem merak edilmeye başlandı. Dizide Mahur’un hem işten arkadaşı hem de değerli bir dostu olan Ecem pek çok dizi sever tarafından merak ediliyor.

Maraşlı Ecem kimdir?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizilerinden birisi haline gelen ve başrollerinde Alina Boz’un olduğu Maraşlı dizisinde Mahur’un en yakın arkadaşı olan Ecem karakteri merak ediliyor.

Maraşlı ile Mahur arasında ki ilişkinin farkında olan ve Mahur’u sürekli uyaran Ecem Mahur’un sert çıkışı sonrasında araları bozulmaktadır.

Maraşlı Ecem hayatı ve görev aldığı diziler

Maraşlı dizisinde Ecem karakterini Gizem Kala canlandırmaktadır. Son olarak Netflix’te yayınlanan Hakan Muhafız dizisinde görev alan Kala, Babil dizisinde de görev almıştır. 1993 yılında dünyaya gelen Gizem Kala, Kadir Has Üniversitesinden mezun olmuştur.

Gizem Kala görev aldığı yapımlar