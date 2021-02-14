Maraşlı dizisi Ecem karakteri hakkında bilinmeyenler!

11 Ocak 2021'de Atv ekranlarında izleyicilerle buluşan Maraşlı dizisi Ecem karakteri merak konusu oldu. Ecem karakterini canlandıran oyuncu Gizem Kala hakkında bilinmeyeler ve merak edilenler haberimizde...

Maraşlı dizisi Ecem kimdir?

Ecem 20 yaşlarından genç ve güzel biridir. Yakın arkadaşı Mahmur ile birlikte fotoğraf stüdyosunda çalışmaktadır. Ecem aynı zamanda stil danışmanıdır.

Kısa zamanda dikkatleri üstüne toplayan dizide Ecem karakteri merak edildi. Ecem karakterini canlandıran oyuncu Gizem Kala'dır. İşte Gizem Kala hakkında detaylar...

Gizem Kala kimdir?

Gizem kala 27 yaşındandır. 26 Mayısıs 1993'te doğan güzel oyuncu Kadir Has Oyunculuk Bölümünden mezun olmuş ve İkea, Vodafone gibi bir çok farklı reklam filmlerinde yer alarak oyunculuk kariyerine başlamıştır. Gizem Kala'nın yer aldığı ilk profesyonel yapımı ise 2016'da Eroinle Dans ve Görümce sinema filmleri olmuştur. Daha sonra 2017'ye kadar Ölene Kadar dizisnde Ayşe karakterini canlandırmıştır. Gizem Kala'nın boyu 1.73 metre kilosu ise 50 kilodur.

Yer aldığı bazı yapımlar

2019 Yasak Elma

2020 Babil

2021 Maraşlı

Gizem Kala resmi İnstagram hesabı adresi

Gizem Kala resmi İnstagram hesabı adresi : @gzmkala

Gizem Kala evli mi?

Gizem Kala evli değildir. Ayrıca daha önce de bilinen bir sevgilisi olmamıştır.