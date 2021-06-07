İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Maraşlı dizisi Dilşad kimdir? Melis İşiten rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Maraşlı dizisi Dilşad kimdir? Melis İşiten rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 07.06.2021 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

07 Haziran 2021 Pazartesi 20:00
Maraşlı dizisi Dilşad kimdir? Melis İşiten rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Takip Et:

ATV ekranlarında ekran serüvenine başlayan Maraşlı dizisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkıyor. Dizinin ilk bölümü ile beraber karakterler de merak ediliyor. Sosyal medyada popüler bir isim olan Melis İşiten, Maraşlı dizisinde Dilşad karakterini canlandıracak.

Maraşlı dizisi Dilşad kimdir?

35 yaşındaki Dilşad, İlhan’ın eşidir. Genç yaşta evlenerek hamile kalan Dilşad, aynı zamanda konservatuar mezunudur. Kendine özgü zevkleri olan elit bir kadındır. Mahur’un anlaşabildiği ve sırlarını paylaşabildiği tek kişidir.

Melis İşiten kimdir?

Melis İşiten 1992 yılında doğdu. Konservatuar mezunu olan İşiten, daha önce Yedi Güzel Adam, Evli ve Öfkeli ve Reaksiyon dizilerinde yol almıştır. Uzun bir süre tiyatro oyunlarında da yer almış ve İpek Bilgin ile oyuncu koçluğu yapmıştır.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile 2014 yılında evlenen İşiten’in bu evliliğinden Ada adında bir kızı vardır. Çift, 2019 yılında anlaşmalı bir şekilde yollarını ayırdı.


Son Güncelleme: 07.06.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Uraz KaygılaroğluDilşadMelis IşitedATVMaraşlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İştar Gökseven kimdir?
İştar Gökseven kimdir?
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
Merve Anlağan Kimdir?
Merve Anlağan Kimdir?
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Good Boys (Uslu Çocuklar) film konusu nedir? Good Boys film yorum ve incelemesi
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Ada Masalı dizisinde Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?
Cam Tavanlar dizisinin İskender'i Utku Ateş kimdir?

Popüler Haberler

Maraşlı hangi kitaptan uyarlama? Maraşlı orijinali ne?
Maraşlı dizisi Dilşad kimdir? Melis İşiten rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Maraşlı dizisi Ecem (Gizem Kala) kimdir?
Çukur dizisi Cennet kimdir? Aylin Engör kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisinin çekildiği yer neresi? Maraşlı dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Maraşlı dizisinin Ozan'ı Cihan Yenici'nin hayat hikayesi!
Maraşlı dizisi İlhan kimdir? Gerçek adı ne? Cemil Büyükdöğerli oynadığı diziler
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Andreas kimdir? Osman Sonant
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Mert Yazıcıoğlu yaşı ve oynadığı diziler
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Evde bakım aylığı nedir?
Eminevim kimler faydalanabilir? 2021 Eminevim ile konut taksitleri ne kadar?
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim?
Müge Anlı Sinem Asrak'a ne oldu, kim tarafından kaçırıldı?
En uygun faizle 60 ay vadeli 18.000 TL kredi veren bankalar ve başvuru şartları
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Gevher Hatun karakterini Leyla Feray canlandırıyor
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Burak Tozkoparan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yasak Elma dizisi Feride karakterini kim canlandırıyor? Gülenay Kalkan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Yalman kimdir? Uğur Güner kimdir, nereli yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Ebul Kasım tarihte gerçekten var mı?
İştar Gökseven kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.