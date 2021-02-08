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Maraşlı dizisi Dilşad kimdir? Melis İşiten doğum tarihi

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan Maraşlı dizisi Dilşad kimdir? Melis İşiten doğum tarihi haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 08-02-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

08 Şubat 2021 Pazartesi 20:00
Maraşlı dizisi Dilşad kimdir? Melis İşiten doğum tarihi
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ATV ekranlarında ekran serüvenine başlayan Maraşlı dizisi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkıyor. Dizinin ilk bölümü ile beraber karakterler de merak ediliyor. Sosyal medyada popüler bir isim olan Melis İşiten, Maraşlı dizisinde Dilşad karakterini canlandıracak.

Maraşlı dizisi Dilşad kimdir?

35 yaşındaki Dilşad, İlhan’ın eşidir. Genç yaşta evlenerek hamile kalan Dilşad, aynı zamanda konservatuar mezunudur. Kendine özgü zevkleri olan elit bir kadındır. Mahur’un anlaşabildiği ve sırlarını paylaşabildiği tek kişidir.

Melis İşiten kimdir?

Melis İşiten 1992 yılında doğdu. Konservatuar mezunu olan İşiten, daha önce Yedi Güzel Adam, Evli ve Öfkeli ve Reaksiyon dizilerinde yol almıştır. Uzun bir süre tiyatro oyunlarında da yer almış ve İpek Bilgin ile oyuncu koçluğu yapmıştır.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile 2014 yılında evlenen İşiten’in bu evliliğinden Ada adında bir kızı vardır. Çift, 2019 yılında anlaşmalı bir şekilde yollarını ayırdı.



Son Güncelleme: 08.02.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Uraz KaygılaroğluDilşadMelis IşitedATVMaraşlı
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