Maraşlı dizisi Celal’in düşmanları kim? Celal'in eski hayatı

Maraşlı dizisinin Celal karakteri (Maraşlı) ilgi çeken karakterlerden biri oldu.
Celal’in eşi nerede?
Dizide genellikle Celal ve kızı hakkında olaylar yaşanmaktadır. Eşine yer verilmediği için onun teröristler tarafından şehit edildiği tahmin edilmektedir. İlerleyen haftalarda Mahur’un, Celal’in eşi olarak yer alacağı tahmin edilmektedir. Geçen bölümlerde Mahur, Celal’e emanet edilmişti. Celal’in sahiplenme ve koruma duygusundan dolayı yeni bir aşk yaşanacağı düşünülmektedir.
Celal’in düşmanları
Celal, kötü insanlar, kızını vuranlar ve Mahur’un başına dert açan kişileri düşman olarak görmektedir. Mahur, fotoğraf çekimi sırasında bir cinayete şahit olur. Katiller Mahur’u fark edip ona musallat olurlar. Celal de Mahur’u korumak istemektedir. Celal, kötü adamlardan bir kısmını öldürmüştür.