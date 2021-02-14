Maraşlı dizisi Celal’in düşmanları kim? Celal'in eski hayatı

Maraşlı dizisinin Celal karakteri (Maraşlı) ilgi çeken karakterlerden biri oldu.

Celal’in eşi nerede?

Celal, eski bir askerdir. Düşmanları, kızını vurarak sakat bırakmıştır. Celal, bu olayın ardından askerliği bırakmıştır. Sahaf dükkanı açarak hayatını böyle devam ettirmek ister.

Dizide genellikle Celal ve kızı hakkında olaylar yaşanmaktadır. Eşine yer verilmediği için onun teröristler tarafından şehit edildiği tahmin edilmektedir. İlerleyen haftalarda Mahur’un, Celal’in eşi olarak yer alacağı tahmin edilmektedir. Geçen bölümlerde Mahur, Celal’e emanet edilmişti. Celal’in sahiplenme ve koruma duygusundan dolayı yeni bir aşk yaşanacağı düşünülmektedir.

Celal’in düşmanları

Celal, kötü insanlar, kızını vuranlar ve Mahur’un başına dert açan kişileri düşman olarak görmektedir. Mahur, fotoğraf çekimi sırasında bir cinayete şahit olur. Katiller Mahur’u fark edip ona musallat olurlar. Celal de Mahur’u korumak istemektedir. Celal, kötü adamlardan bir kısmını öldürmüştür.