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Maraşlı dizisi Celal’in düşmanları kim? Celal'in eski hayatı

11 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan Maraşlı dizisi büyük yankı oluşturdu. ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan dizi, aksiyon türünde. Dizinin başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz paylaşıyor. Ana karakterlerden biri olan Celal'in eski hayatı merak edilmiştir.

14 Şubat 2021 Pazar 21:43
Maraşlı dizisi Celal’in düşmanları kim? Celal'in eski hayatı
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Maraşlı dizisinin Celal karakteri (Maraşlı) ilgi çeken karakterlerden biri oldu.

Celal, eski bir askerdir. Düşmanları, kızını vurarak sakat bırakmıştır. Celal, bu olayın ardından askerliği bırakmıştır. Sahaf dükkanı açarak hayatını böyle devam ettirmek ister.

Celal’in eşi nerede?

Dizide genellikle Celal ve kızı hakkında olaylar yaşanmaktadır. Eşine yer verilmediği için onun teröristler tarafından şehit edildiği tahmin edilmektedir. İlerleyen haftalarda Mahur’un, Celal’in eşi olarak yer alacağı tahmin edilmektedir. Geçen bölümlerde Mahur, Celal’e emanet edilmişti. Celal’in sahiplenme ve koruma duygusundan dolayı yeni bir aşk yaşanacağı düşünülmektedir.

Celal’in düşmanları

Celal, kötü insanlar, kızını vuranlar ve Mahur’un başına dert açan kişileri düşman olarak görmektedir. Mahur, fotoğraf çekimi sırasında bir cinayete şahit olur. Katiller Mahur’u fark edip ona musallat olurlar. Celal de Mahur’u korumak istemektedir. Celal, kötü adamlardan bir kısmını öldürmüştür.



Son Güncelleme: 14.02.2021 21:43
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Anahtar Kelimeler:
MaraşlıCelal
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